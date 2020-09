UD fraråder reiser til flere regioner i Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere regioner og land går fra gult til rødt etter at Folkehelseinstituttet har gjort en ukentlig vurdering av smittesituasjonen i Europa.

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til Slovakia og Ungarn, Syddanmark i Danmark og regionen Kajanaland (Kainuu) i Finland. I tillegg til regionene Jämtland og Örebro i Sverige.

Stigende smittetall

Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til 12. september, blir ilagt ti dagers karantene.

Alle disse landene og regionene har hatt stigende smittetall og ligger nå over grensen på mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Mange nordmenn valgte å dra på handel til Sverige. I denne butikken på Storlien ble det tomt for enkelte varer.

Riktig å stenge grensa

Nesten ei uke er gått siden grensa til Jämtland i Sverige ble åpnet. Kommuneoverlege i Stjørdal, Leif Edvard Muruvik Vonen, mener det er riktig å fraråde reiser nå:

– Jeg mener det er riktig å stramme inn fordi det er så mange usikkerheter med å bevege seg ut av landet. Vi har for lite detaljkunnskap om hva som foregår, sier kommuneoverlegen.

Han forstår at dette kan ramme mange nordmenn som har hytter i Sverige.

– Jeg har medfølelse med dem som har eiendom og hytte i Sverige. Men smittevernet må gjøres godt nok, sier han.

Fra gult til rødt

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober.

Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med håndhygiene og å holde minst en meter avstand til andre.