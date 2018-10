Tonnevis med utenlandsk søppel lagres på norsk havn: – Et forbanna svineri

Per Henning Dahl kjente en uvanlig lukt da han nylig gikk ut ytterdøra si for en søndagstur. Han bor i Muruvik i Malvik kommune i Trøndelag, og stusset over det han kaller «en stank uten like».

– Jeg gikk ikke den søndagsturen jeg pleier. Denne gangen gikk jeg etter lukta, for det luktet rett og slett søppelfylling. Da jeg kom ned på havna trodde jeg først det var høyballer som lå på rekke, sier Dahl til NRK.

Men han skjønte fort at det var feil. Da han tok noen skritt nærmere så han søppel tyte ut av plasten.

– Det er et forbanna svineri. Noen av ballene var skadd, muligens av dyr, forteller Dahl.

Tonnevis med søppel fra Skottland

Ballene veier rundt et tonn per stykk, og er stablet i høyden og bredden på havna. Alle er merket «Location of productions: Aberdeen».

Per Henning Dahl synes det er merkelig at Norge importerer søppel fra andre siden av Nordsjøen. Foto: privat

Muruvik havn ligger rett ved et av de mest populære friluftsområdene ved Trondheimsfjorden. Et boligfelt og hytteområdet ligger tett ved. At havna utnyttes som lager for søppel, får Dahl til å reagere kraftig:

– Jeg har aldri opplevd at søppel i dette omfanget er lagret slik, og kan ikke skjønne hvorfor slikt oppbevares i naturen. Det er jo rett ved sjøen, og kan fort ende opp der.

Det er Statkraft som eier søppelet. De bruker havna som lager for å sikre stabilt volum på leveransene, særlig i vinterhalvåret, ifølge Snorre Gangaune, energiinnkjøper og forretningsutvikler i Statkraft.

– Det vil nok være søppelballer på Muruvik havn gjennom hele vinteren, forteller Gangaune.

Flere av søppelballene hadde rifter i seg. Beboer i Muruvik, Per Henning Dahl er redd for at søppelet skal havne i havet. Foto: Per Henning Dahl

Importen øker

Siden 2016 har Statkraft importert mellom 5.000 og 10.000 tonn avfall fra utlandet. Ifølge Miljødirektoratet vil importen bare øke og øke i årene som kommer.

Snorre Gangaune, energiinnkjøper og forretningsutvikler i Statkraft. Foto: Statkraft

Men hva brukes skotske brødskalker, bleier og ølbokser til? Jo, de blir blant annet til fjernvarme i norske hjem. Utenlandsk søppel utgjør to til fire prosent av det som gjenvinnes i norske gjenvinningsanlegg i løpet av et år.

– Klimanytten ligger i at forbrenningen erstatter oppbevaring og utnytter avfallet som en energiressurs for å skape elektrisitet og fjernvarme, sier Gangaune.

– God nok emballering

Gangaune forteller at emballasjen rundt søppelet blir best bevart om den er mest mulig i ro før den skal inn til anlegget. Han sier at emballeringen er så god at de ikke har vurdert behovet for innendørs lagring enda.

Etter NRK sin henvendelse dro ansatte fra Statkraft til Muruvik havn for å sjekke forholdene. Gangaune mener de ikke kjente noen uvanlig lukt fra området.

– Det ble heller ikke observert flygeavfall, skadedyr eller fugler. Det er noen rifter i emballasjen, men disse vil bli tapet. Er riftene for store blir avfallet kjørt til vårt anlegg, forteller Gangaune.