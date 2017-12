Flere tusen tonn søppel havner på havet i Norge – men ingen straffes for det

– Det er svært synd, og det viser at vi ikke har fokusert nok på den store utfordringen marin forsøpling er, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet er litt overrasket over at Sjøfartsdirektoratet ikke har gitt noen bøter for forsøpling av havet de siste årene. Foto: Naturvernforbundet

Søppel på havet er et stort problem. Også i Norge. Hvor stor mengde søppel som havner i havet hvert år er vanskelig å bli helt enige om, men på verdensbasis anslår forskere at det er snakk om opp mot 12 millioner tonn i året.

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og det som før het Fiskeri- og kystdepartementet anslår at opp mot 35.000 tonn søppel havner i havet i norsk sone årlig.

– Vanskelig å avsløre

Det er Sjøfartsdirektoratet som har ansvaret for å håndheve regelverket som sier at det er forbudt å forsøple havet. Men de siste årene har de ikke ilagt et eneste gebyr for forsøpling.

– Det skyldes rett og slett at det er vanskelig å få tilstrekkelige beviser i slike saker. For det første er det vanskelig å finne ut hvilke skip eller rederier søppelet kommer fra. For det andre er det vanskelig å si når og hvor forsøplingen har skjedd, og det er viktig for å finne ut om det har funnet sted i norsk farvann, eller om søpla er kommet hit med havstrømmene, sier Kjetil B. Sørensen, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

Oversikt fra Sjøfartsdirektoratet Ekspandér faktaboks De siste årene (fra og med 2014, til og med 1. november i år) har de ikke skrevet ett eneste gebyr for forsøpling av havet i norsk sone.

Sjøfartsdirektoratet kun fått inn rapport om én sak som omhandler søppel de siste årene. Denne saken kom fra Kystvakten og gjaldt et russisk fiskefartøy som hadde kastet søppel i fiskevernesonen på Svalbard i 2016. På grunn av denne sonens spesielle juridiske status ble det konkludert med at Norge ikke hadde jurisdiksjon i disse sakene, slik at det eventuelt er opp til flaggstaten til å sanksjonere dette forholdet.

Denne saken kom fra Kystvakten og gjaldt et russisk fiskefartøy som hadde kastet søppel i fiskevernesonen på Svalbard i 2016. På grunn av denne sonens spesielle juridiske status ble det konkludert med at Norge ikke hadde jurisdiksjon i disse sakene, slik at det eventuelt er opp til flaggstaten til å sanksjonere dette forholdet. Når det gjelder overtredelsesgebyrer for forurensning, utgjør disse sakene omtrent 20 prosent av saksmengden til Sjøfartsdirektoratet.

Per 1. november 2017 hadde de ilagt 12 gebyrer for forurensning. I 2016 ga de 17 gebyrer, i 2015 ga de 11 gebyrer og i 2014 ga de 7 gebyrer.

Flesteparten av disse sakene gjelder utslipp i sjø (19 saker) og brudd på reglene om svovelinnhold i drivstoff (12 saker).

– Vi jobber hele tiden med å få et bedre samarbeid med andre myndigheter, som for eksempel Kystvakten, som er tettere på de områdene der søpla dukker opp, fortsetter han.

– Gjør dere noe konkret nå for å få til et bedre samarbeid?

– Vi har kontinuerlige samtaler med Kystvakten og Kystverket, der søppel er en del av agendaen.

Flere muligheter

Silje Ask Lundberg mener det heller handler om prioritering og metoder, og ramser opp flere muligheter for å få bedre kontroll på forsøplingen av havet. Hun nevner følgende tiltak:

Bedre samarbeid med Kystvakta og Kystverkets overvåkningsutstyr, for å oppdage søppel i sjøen.

Få på plass enda bedre løsninger for at båter kan levere inn søppel fra eget skip, eller søppel de kommer over på havet.

Bedre returordninger for mer enn vi har i dag, slik at mer avfall kan gjenbrukes.

Lundberg håper nå at norske politikere ser alvoret, og ikke minst muligheten de har til å gjøre noe med problemet, så fort som mulig.

– Vi trenger mer enn bare visjoner, vi trenger konkret handling. På nyåret skal Stortinget behandle en ny avfallsmelding, og der har politikerne en mulighet til å sette i gang en rekke tiltak for å få bukt på dette store plast- og søppelproblemet, sier hun.