To nye vitner har meldt seg etter brutal vold i Malvik

På vei hjem fra skolen ble en gutt angrepet av to jevnaldrende.

Volden ble filmet og spredt i ungdomsmiljøet. Politiet mener filmingen ble planlagt fordi videoen starter flere minutter før voldsutøvelsen starter.

Politiet har gjennomført seks avhør så langt. Onsdag blir det tatt nye avhør, opplyser Guldseth.

– I dag er det to nye vitner som har meldt seg. Vi skal snakke med dem i løpet av morgendagen, sier etterforskingsleder Eivind Gulseth når NRK snakker med ham tirsdag ettermiddag.

Møte med skolen

Guldseth forteller videre at politiet tirsdag har hatt et møte med ledelsen ved den aktuelle skolen både offeret og de mistenkte er elever på.

– Skolen sitter på en del opplysninger som vi trenger for den videre etterforskingen. Det er viktig at vi samarbeider godt med skolen, både i denne saken, og med tanke på forebygging slik at ikke noe liknende skjer igjen, sier Guldseth.

Rektor ved den aktuelle skolen sa mandag at det med jevne mellomrom dukker opp hendelser som blir filmet.

Informerer alle elever onsdag

Guldseth sier på generelt grunnlag at dette er et stort problem.

– Her er det snakk om retningslinjer for personvern som ikke blir fulgt. Barn og unge skjønner ikke konsekvensene. De er født og oppvekst med smarttelefoner. De føler det uproblematisk å publisere klipp, men dette kan føles veldig problematisk for den som blir filmet.

Rektoren ved skolen sier til NRK at de tirsdag gikk ut med informasjon om voldssaken til alle foreldrene som har barn ved skolen.

– Vi skal ha en runde i alle klassene onsdag. Vi har ventet med å gå ut med informasjon bredt av hensyn til de involverte og politiets etterforsking. Vi føler vi har hatt god kontroll på saken, men etter at media har kastet seg på, ser vi oss nødt til å gå bredere ut og også ta en prat med alle elevene.

Gjentatte, harde slag

– Flaks at fornærmede ikke ble alvorlig skadd, sa etterforskingsleder Eivind Guldseth mandag til NRK.

Gutten ble utsatt for gjentatte, harde slag mot hoderegionen av to jevnaldrende.

– Vi vet av erfaring at det kan gå ufattelig galt kun av ett enkelt slag, sa Guldseth til NRK.