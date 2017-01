Brutal voldsvideo spredt i ungdomsmiljø

En skole i Sør-Trøndelag varslet 9. januar politiet etter å ha mottatt en mobilvideo med brutal vold. Den fire minutter lange videoen viser en gutt som blir angrepet av to jevnaldrende gutter på vei hjem fra skolen.

Etter tre minutter blir gutten slått i ansiktet. Han får flere slag, og det utvikler seg til et slagsmål.

– Da engasjerer tredjemann seg og går til angrep på fornærmede. De slår mye og de slår hardt, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli på Stjørdal lensmannskontor til Malvikbladet, som omtalte saken først.

Videoen ble spredt i ungdomsmiljøet før den til slutt ble fanget opp av den aktuelle skolen hvor de involverte er elver.

Kraftige slag mot hodet

Voldsofferet kom fra hendelsen uten store skader. Bare flaks, mener politiet.

Etterforskingsleder Eivind Guldseth sier til NRK at videoen viser kraftige slag mot hoderegionen.

– Vi vet av erfaring at det kan gå ufattelig galt kun av ett enkelt slag. Her var det snakk om gjentatte, harde slag, sier han.

– Fornærmede slo tilbake, men han traff bare så vidt kroppen, fortsetter han.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet mener at videoopptaket var planlagt.

– Det virker sånn. Filmingen ble startet flere minutter før voldsutøvelsen startet, sier Guldseth.

– De mistenkte sier det ikke var planlagt, legger han til.

Politiet har avhørt både fornærmede og de mistenkte samt et eksternt vitne.

– Alle bekrefter hendelsen, men fornærmede og de to mistenkte har ulike innfallsvinkler med tanke på årsaken til det som skjedde. De mistenkte har erkjent forholdet, men de nekter straffskyld, sier Guldseth.

Politiet har også avhørt to personer de mener stod bak filmingen av hendelsen.

– De hevder at det ikke var de som filmet, sier etterforskingslederen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med en kvinne, som kan være et sentralt vitne i saken, som skal ha tatt kontakt med guttene

– Stort ansvar

Rektoren ved den aktuelle skolen sier de har jobbet med saken siden forrige mandag, og at de har god dialog med politiet.

– Vi har gjennomført samtaler med elevene som var involvert i voldshendelsen og deres foreldre. Vi har et stort ansvar, vi har ivaretatt elevene, og jeg føler vi har god kontroll på situasjonen.

– Vi forstår det slik at det kun er et fåtall elever som har tilgang til videoen. Derfor avventer vi med å snakke med alle våre elever om saken. Vi føler vi har et godt og trygt skolemiljø.

– Har du opplevd noe liknende tidligere?

– Det hender med jevne mellomrom at det dukker opp hendelser som blir filmet, men det har vært hendelser som på langt nær har vært så alvorlig som dette.