Slik unngår du at julegaven blir en fiasko

– Det er flere grunner til at jeg har byttet julegaver. Jeg har fått flere av samme ting og jeg har fått gaver jeg ikke har bruk for, sier Vilde Misund Leren (24).

Og Leren er langt fra alene. Flere NRK har prata med har gjort som henne.

Noen sier de synes det er ekkelt å bytte julegaver de har fått, mens andre mener man bør gi gaver som mottaker ønsker seg, for å slippe å gi «bytteprosjekter».

MENER DET MÅ VÆRE GREIT Å BYTTE: Vilde Misund Leren (24) i Trondheim. Foto: Mette Vollan / NRK

Mer og mer vanlig

En fersk undersøkelse Norstat har gjort for Forbrukerrådet, viser at nesten to av fem – hele 38 prosent – har byttet julegaver de siste to årene.

– Årsaken til at så mange bytter er nok at det kan være vanskelig å vite hva man skal gi bort i gave. Samtidig er det enkelt å bytte til noe du virkelig vil ha da butikkene lar deg bytte i romjulen, forklarer Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet.

At to av fem har byttet julegaver er en markant økning fra tidligere. En studierapport fra 1993 viser at vi nesten ikke byttet gaver før i tiden. Kun ni prosent hadde byttet én eller flere ganger.

UNDERSØKER NORDMENNS BYTTEVANER: Pia Cecilie Høst er direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Før i tiden var det tabu å bytte

Julegaveekspert og forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Anita Borch, mener grunnen til at vi oftere bytter gaver nå er fordi det har blitt vanskeligere å finne noe som mottaker trenger. Hun mener også at det har blitt mer akseptabelt.

– Ifølge en gammel gaveteori ligger noe av givers sjel i gaven. Et bytte av gaven kan tolkes som en avvisning av givers sjel, sier Borch som har fulgt julegavehandelen i over 25 år.

Hun ser flere endringer i gavepraksisen de siste tiårene.

– Det har vært ganske tabu å bytte før, men det er mer akseptabelt nå. Vi har også flere ting nå, så det er ofte vanskelig å finne noe mottaker ikke har fra før, sier Borch.

FORSKER PÅ JULEGAVER: Anita Borch er forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Foto: Emrah Senel / NRK

Seks tips til å unngå gavefiasko

Julegaverforsker Borch har flere tips til hvordan man unngår at julegaven blir et «bytteprosjekt» for mottaker:

Gi en ideell gave – en gave som får mottaker til å føle seg «sett» Gi en gave du har laget selv Gi en gave som ikke kan stues vekk – en opplevelse eller tjeneste Gi gaven til en tredjeperson – for eksempel til ideelle formål Gi et gavekort – penger kan også gis, men oftest bare til barn og unge (for eksempel studenter) Dersom du er usikker – hold deg til ønskelisten

– Bortkastet å ikke bytte

24 år gamle Vilde Misund Leren synes det er synd at man ofte må ty til bytting av julegaver. Men synes alle bør bytte dersom man ikke er fornøyd.

– Jeg kjenner flere som bytter gaver. I min familie er det heldigvis ganske akseptert, sier hun og fortsetter:

– Det er selvfølgelig litt ekkelt å bytte inn noe man har fått i gave. Men det er verre å ikke bruke det du får. Det er bortkastet. Da bør man heller bytte det til noe man faktisk kommer til å bruke.