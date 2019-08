Philip Manshaus er siktet for terror og drap

Mannen som er mistenkt for å ha gått til angrep på moskeen Al-Noor Islamic Centre i helgen og for å ha drept sin egen stesøster, fremstilles for varetektsfengsling i dag klokken 13.

Politiet opplyser i formiddag at siktelsen mot mannen nå er utvidet til å også omfatte terror.

Vil ikke forklare seg

Forsvarer Unni Fries sier 21-åringen ikke erkjenner straffskyld. Da NRK snakket med Fries søndag kveld hadde mannen fortsatt ikke forklart seg for politiet.

– Han har foreløpig valgt å benytte seg av sin rett til å ikke forklare seg, det er status nå, hvordan det blir etter hvert får vi se, sa Fries.

Det er ventet at 21-åringen vil møte i retten i ettermiddag under fengslingsmøtet, men heller ikke der kommer han til å forklare seg, ifølge forsvareren.

Ber om lukkede dører

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby opplyste til NRK søndag kveld at de vil be om at fengslingsmøtet går bak lukkede dører.

Bakgrunnen er at de frykter at bevis skal bli ødelagt og fordi siktede ennå ikke har forklart seg for politiet.

Påtalemyndigheten vil be om at 21-åringen varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud og medieforbud.

Krisemøte

Administrasjonen og politisk ledelse i Bærum kommune sitter i formiddag i krisemøte etter helgens angrep mot moskeen.

– Det handler om å trygge det muslimske miljøet, moskeen og være i tett dialog med menigheten, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog til NRK.

Derfor identifiserer NRK Manshaus

Redaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK Espen Olsen Langfeldt forklarer hvorfor NRK fra i dag av har besluttet å identifisere Philip Manshaus med navn og bilde:

NRK velger å identifisere Philip Manshaus grunnet siktelsens høyst alvorlige karakter: Mandag formiddag ble siktelsen mot ham – i tillegg til drap og drapsforsøk i moske – også utvidet til siktelse for terrorhandling. NRK har vært tilbakeholdne med identifisering i sakens tidlige stadier, fordi det var mangelfull informasjon i mange av saksforholdene . Men utvidelsen av siktelsen fører til en lang strafferamme, og vi mener at befolkningen har et berettiget informasjonsbehov om å vite hvem denne personen er , jfr. sakens karakter og Vær varsom plakatens punkt 4.7: «Det kan være berettiget å identifisere (…) ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger».