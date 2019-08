Den 21 år gamle mannen oppsøkte lørdag en moské i Bærum, der han gikk til angrep. Politiet bekreftet søndag at det ble funnet flere våpen i Al-Noor Islamic Centre, og at mannen løsnet flere skudd.

– Vi knytter våpnene til siktede. Han hadde de med seg, sier Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt, til NRK.

Bilder fra åstedet viser tydelige blodspor og hvordan mannen tok seg inn i bygget ved å knuse en glassdør på moskeen.

Den siktede mannen skal ha blitt overmannet av to eldre menn i moskeen. Noen timer senere bekreftet politiet at en ung kvinne hadde blitt funnet død på en adresse tilknyttet Bærums-mannen.

– Mannen er siktet for drap og drapsforsøk i moskeen, sier Metlid.

Skyteepisoden i moskeen i Bærum etterforskes ifølge politiet som et forsøk på en terrorhandling.

Politiet bekrefter at kvinnen er den siktede mannens stesøster. Hun ble 17 år gammel. Den siktede og den avdøde 17-åringen var begge registrert på adressen.

NRK er imidlertid kjent med at den siktede mannen skal ha bodd på en annen adresse i Oslo den siste tiden.

Kort tid etter at han ble pågrepet, skal politiet også ha oppsøkt denne adressen sentralt i Oslo, får NRK opplyst.

– Vi har tatt en rekke beslag og kriminalteknikere går nå gjennom disse, sier politiinspektør Metlid.

Speidergutt som hjalp naboen

NRK får opplyst at den mistenkte var med i speideren til han var 15–16 år gammel.

Den gamle speiderlederen hans sier til NRK at han aldri la merke til noe spesielt ved oppførselen til mannen på det tidspunktet.

Flere kilder som har kjent familien godt, tegner et bilde av en «svært oppegående gutt» i oppveksten. En av naboene sier den siktede av og til hjalp henne med praktiske gjøremål, som å klippe gresset.

Samtidig sier flere kilder, uavhengig av hverandre, til NRK at et dødsfall i nær familie for noen år tilbake skal ha påvirket siktede sterkt.

En kilde som kjente den siktede, sier at han tilbrakte mye tid alene på ungdomsskolen.

En annen person i ungdomskretsen fra den tiden forteller at siktede virket litt usikker på identiteten sin, men at vedkommende aldri har fått inntrykk av at han var høyreekstrem på noen måte.

Merket en forandring

Den nå drapssiktede 21-åringen jobbet tidligere på et salgskontor i Oslo.

Kollegaer skal ikke ha merket noe spesielt med oppførselen hans, men etter det NRK får opplyst skal flere av vennene ha merket at han begynte å endre oppførsel det siste året.

Han skal blant annet ha blitt svært religiøs, samtidig som han også begynte å få mer høyreekstreme meninger. Dette fikk personene rundt ham til å reagere, får NRK opplyst.

En annen person fra vennekretsen møtte ham før sommeren, og beskriver ham som hyggelig og oppegående med planer for hvordan han ville drive livet videre.

Politiet bekrefter at PST er koblet inn i etterforskningen av mannen.

– VI har en del beskrivelser om hans opptreden i moskeen og han oppførsel i forkant, sier politiinspektør Metlid. Hun legger til at har relativt lite informasjon om han før lørdagens hendelser.

«Rasekrig»

Skjermdumper NRK har fått tilgang til, viser at den unge mannen skal ha vært aktiv i ulike nettforum helt fram til bare noen timer før angrepet på moskeen i Bærum.

I ett av innleggene skriver han blant annet at han er «utvalgt av saint tarrant», en referanse til Brenton Tarrant. 28 år gamle Tarrant var hovedmannen bak angrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars 2019.

I en vitsetegning med bekmørk, høyrevridd humor, omtaler en bruker som har det samme navnet som den siktede mannen, også to andre personer;

Den ene er en 19-åringen som skal ha drept en person og skadet tre andre i et angrep mot en synagoge i San Diego i april i år.

Den andre er Patrick Crusius. Crucius er siktet for å ha skutt 22 mennesker i El Paso tidligere i august. Crucius ga uttrykk for at han ville drepe meksikanere, ifølge Washington Post.

I innlegget tar brukeren også til orde for at de som leser innlegget må «bump the race war thread irl (in real life, journ.anm.». Dette kan leses som en oppfordring til forumsbrukerne om å ta rasekrigen vekk fra tastaturene, og ut i det virkelige liv.

I innlegget som er tidsstemplet rett før klokken 14.00 lørdag, altså bare et par timer før lørdagens angrep, gir brukeren også inntrykk av at han ønsker å streame en nært forestående hendelse.

Innlegget blir avsluttet med «Valhall venter».