Nå går Folkehelseinstituttet ut og advarer.

– Dette er en alvorlig situasjon, og mange små barn har blitt svært syke. Dette er det største E. coli-utbruddet vi har hatt i Norge.

Det sier seksjonsleder Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Så langt mellom juli og oktober er til sammen 24 personer blitt smittet av den farlige mage- og tarminfeksjonen.

Flere enn halvparten av de smittede er barn under 13 år.

Ni av disse har utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk sykdom (HUS), som kan føre til akutt nyreskade.

«Opp mot 10 prosent av barn med HUS utvikler varig nyreskade og dødsfall kan forekomme», skriver FHI.

De advarer også om at sykdommen er ekstra hard for eldre og de med nedsatt immunforsvar.

Mange barn smittet i Trøndelag

15 personer er smittet i Trøndelag, der det har forekommet utbrudd i flere barnehager. Både barn og voksne er smittet.

Munkvoll barnehage i Trondheim og Vidhaugen barnehage i Malvik er to av stedene hvor det er påvist E.coli i løpet av oktober.

FHI sier at de jobber tett med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og berørte kommuneoverleger.

Utbruddsbakterien er funnet i hamburger, men også i andre kjøttdeig- og farseprodukter, der de samme råvarene har blitt brukt.

Disse er trukket tilbake fra markedet.

– Det viktigste folk selv kan gjøre for å redusere risikoen for å bli syke, er å gjennomsteke hamburgere, kjøttdeig og andre kjøttfarseprodukter, sier Hyllestad i pressemeldingen.

De som er blitt syke er alle smittet i Norge.

De er i alderen 1 til 55 år og er bosatt i Trøndelag (15), Viken (4), Vestfold og Telemark (2), Innlandet (1), Møre og Romsdal (1) og Nordland (1).

Jobber for å finne smittekilden

Folkehelseinstituttet viser til at sporingsarbeidet er komplisert, og Mattilsynet kan ikke utelukke at flere produkter kan bli trukket fra markedet.

15 av de 24 smittede er bosatt i Trøndelag. Men hele landet er berørt. Foto: Roger Myren / NRK

FHI presiserer at det derfor er svært viktig at folk følger rådene for god mathygiene.

E. coli finnes i tarmens normalflora hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen.

Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.

Den mest alvorlige varianten er EHEC, som er bakterietypen i dette utbruddet.

– E. coli-bakteriene dør ved sterk varme, men overlever frysing. Derfor må både ferske og frosne produkter gjennomstekes. I tillegg er det viktig å huske å vaske hender og utstyr etter håndtering av både ferskt og frossent kjøtt, sier Hyllestad i pressemeldingen.

EHEC-bakterier smitter lett mellom mennesker, så god håndhygiene er viktig etter toalettbesøk, samt før matlaging og måltider, opplyser FHI.