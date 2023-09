Nordfjord Kjøtt trekker fredag tilbake flere ulike produkter.

Det skjer etter at det siste uke ble styrket mistanke om at hamburgere fra Nordfjord er smittekilden til et pågående utbrudd av E. coli.

De nye produktene som trekkes tilbake er:

Hamburger classic (Best før-dato 08.03.2024, 09.03.2024, 29.03.2024, 30.03.2024, 01.04.2024)

Prima Hamburger (Best før-dato 21.01.2024, 25.03.2024, 30.03.2024, 31.03.2024, 06.04.2024)

Trippel cheese hamburger (Best før-dato 26.03.2024)

Bacon Burger (Best før-dato 22.01.2024, 05.02.2024)

Kjøttdeig 14 % (Siste forbruksdag 21.07.2023)

Karbonadedeig (Siste forbruksdag 25.03.2023, 26.03.2023, 28.03.2023, 23.07.2023)

Kjøttkakedeig (Siste forbruksdag 15.05.2023)

Big Beef burger (Siste forbruksdag 20.07.2023, 22.07.2023)

Burger Jalapeño (Siste forbruksdag 14.05.2023, 15.07.2023)

Produktene som trekkes tilbake har blitt solgt hos Rema 1000.

Advarer mot å spise produktene

Til nå er det påvist smitte hos 17 personer med bakterien E.coli O26.

Dette er et av de største utbruddet av sitt slag i Norge siden 2006.

Farlige E. coli-bakterier, som EHEC, finnes hos enkelte storfe og sau og kan komme over på kjøttet under slakting. Det skal veldig få bakterier til for å gi sykdom hos folk.

På grunnlag av mistanke fra Mattilsynet om bakterier i råstoff tilbakekaller Nordfjord Kjøtt AS fryst Hamburger Classic best før 24.03.24 og 25.03.24 og Big Beef Burger Thick and Juicy med siste forbruksdag 16.07.23 etter førevarprinsippet. Foto: Nordfjord Kjøtt AS / NTB

Produktene er fjernet fra butikkene, men forbrukere kan fortsatt ha disse hjemme i fryseren.

E. coli bakteriene tåler frysing godt, derfor advarer Mattilsynet mot å spise produkter «som kan være helsefarlige».

– E.coli kan gi alvorlig sykdom, og selv om man gjennomsteker produktene kan man bli smittet under tilberedning. Vi ber derfor om at alle følger produsentens råd om å kaste produktene eller levere de tilbake i butikken, sier Turid Michelle Berglund, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Utelukker ikke at flere produkt vil bli trukket

Mistanken til produktene som nå har blitt trukket tilbake, har blitt styrket som følge av nye pasientintervjuer og et omfattende sporingsarbeid i matkjeden, opplyser Mattilsynet.

– Det kan ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake, sier Catherine Signe Svindland i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Mattilsynet fortsetter med ytterligere sporing. Det kan ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.