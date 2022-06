Stor studie: Anoreksi krymper hjernen mer enn noen annen psykisk lidelse

Kjennetegnes ved at du er alvorlig undervektig og at du begrenser hva og hvor mye du spiser. Personer med anoreksi opplever ofte intens frykt for å legge på seg. Mange føler at kroppen er stor og tykk selv om de har en vekt langt under normalen. Det er vanlig å benekte både at man er undervektig og de medisinske konsekvensene av tilstanden.

De fleste som har anoreksi beholder maten, mens noen kaster opp dersom de synes de har spist for mye. Noen har også overspisingsepisoder og mister den strenge kontrollen på matinntaket. Mange overdriver løping eller andre treningsformer for å forbrenne kalorier. De fleste begynner å sulte for å gå ned i vekt, men mange opplever etter hvert at de ikke klarer å spise; fanget av selve situasjonen spiser de stadig mindre. De mister kontrollen. En som har anoreksi tenker på mat og kalorier nesten hele tiden.

Mange opplever en følelse av å være sterkere enn andre fordi de klarer å kontrollere behovene (mens friske folk gir etter for sine lyster og innfall). Å presse kroppen ned i vekt kan også være et desperat forsøk på å bli sett. De fleste utvikler anoreksi i tenårene, men noen går inn i anoreksi i senere alder, gjerne i forbindelse med at det skjer dramatiske ting som det å få barn, skilles, oppleve dødsfall eller bli mishandlet. Anoreksi er psykiatriens mest dødelige lidelse.

Som fagpersoner ønsker vi å formidle håp og optimisme, men vi må også være redelige om fakta: Langtidsforløpene for spiseforstyrrelser er ikke så gode. Om lag halvparten av de spiseforstyrrede pasientene blir ikke friske. De fortsetter med symptomer eller har/får andre psykiske lidelser.

I en nyere amerikansk studie er bare 31,4 prosent av anoreksipasienter friske etter ni år. Tallene var bedre for bulimipasienter etter ni år: 68,2 prosent var friske. I et slikt perspektiv må man absolutt vurdere det som oppløftende at etter 20–25 år var 62,8 prosent av anoreksipasienter friske og tilsvarende 68,2 prosent for bulimi.

Kilde: Psykiater og professor i spiseforstyrrelser Finn Skårderud.