Flere ganger i uken deler Ida Wirkola-Arnesen (21) innhold på TikTok til sine litt over 7.000 følgere.

Hun har lenge delt om stort og smått, men i vår valgte hun å dele om spiseforstyrrelsen sin.

Da begynte meldingene å tikke inn.

– Tok over livet mitt

For fire år siden utviklet Ida gradvis en spiseforstyrrelse.

Hun ble mer og mer opptatt av å trene og kutte ned på måltider, fordi mye av innholdet i feeden hennes på Instagram, TikTok og Snapchat handlet om det å spise riktig og sunt.

– Når det ble lockdown ble det min obsession, og jeg skulle gå all in for det. Da endte det opp med at det til slutt tok over livet mitt, sakte, men sikkert, sier jenta fra Alta.

Til slutt innså Ida selv at hun hadde et problem, og fortalte det til moren sin.

– Vi har alltid hatt et veldig fint forhold, så det var veldig betryggende å gå til mamma med det, sier hun.

5. mai i år postet Ida den første Tiktoken om hennes spiseforstyrrelse. Siden har hun fortsatt å dele av hennes erfaringer. Foto: Matheo Dolva / NRK

Hadde noe å komme med

Januar 2021 ble Ida innlagt ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Tromsø. Noe hun da syntes var skummelt.

– Når anså du deg selv som frisk?

– Det var egentlig i slutten av 2022, så to år etter at det begynte. Og det føler jeg egentlig er litt uvanlig, fordi mange går jo med det her i årevis, men jeg tror det var den innleggelsen som redda meg, egentlig, sier hun.

TikTok-videoene har nådd lenger enn det Ida så for seg. Folk fra hele landet har respondert på innholdet hun deler. Foto: Matheo Dolva / NRK

Ida så etter hvert andre på sosiale medier dele om psykisk helse, noe hun selv fant nyttig og lærerikt.

Hun visste at det var flere andre i hennes situasjon, og bestemte seg for å begynne å dele om sin erfaring.

Å få den sengeplassen som jeg fikk på sykehuset, det føltes som å vinne i lotto. Det kunne ikke være for gjeves å sitte med den kunnskapen. Ida Wirkola-Arnesen

Ida får flere meldinger på TikTok. Hun forteller at hun ordlegger seg nøye, når hun svarer på spørsmål. Da hun selv husker hvor stor innvirkning det hadde på henne når folk sa noe som ble feil. Foto: Matheo Dolva / NRK

Skrudde på flymodus

I vår delte hun sin første video på TikTok. Lenge hadde hun hatt videoen lagret i utkast på appen, men ikke turt å publisere den.

Etter å ha samlet opp mot til å poste videoen, skrudde hun mobilen rett i flymodus.

– Fordi jeg turte ikke å se på responsen.

Dette var den første TikTok-videoen Ida delte om hennes spiseforstyrrelse. Du trenger javascript for å se video. Dette var den første TikTok-videoen Ida delte om hennes spiseforstyrrelse.

En time etter sjekket hun mobilen igjen, og da hadde meldingene begynt å tikke inn.

– Det gjorde meg så glad, da føltes det så verdt det, sier Ida.

Ida ønsker å være den stemmen som hun selv følte hun trengte, da hun var syk. Foto: Matheo Dolva / NRK

Får mange tilbakemeldinger

Ida blir kontaktet av flere gjennom TikTok.

Det startet først med små jenter i 12-årsalderen. Den samme alderen hun selv begynte å slite med mat og kropp.

Det er de positive tilbakemeldingene som gjør at Ida ønsker å fortsette. Foto: Matheo Dolva / NRK

– Men så har det også begynt å komme en del meldinger fra foreldre, søsken og venninner av folk som er syke, som lurte på om jeg kunne lage videoer om hva man kan gjøre som pårørende, sier Ida.

Innhold hun ikke hadde tenkt på å lage, som hun nå har begynt med.

Det har blitt viktig for Ida å dele på TikTok, og det er noe hun ønsker å fortsette med.

Det er fordi jeg har lyst til å være den stemmen som jeg følte jeg trengte da jeg var syk. Ida Wirkola-Arnesen

Henriette Kyrrestad har ledet et prosjekt som har utviklet to mobilapper, Opp og NettOpp, som har hatt fokus på fremme hjelpesøkende atferd og tilby kunnskapsbasert informasjon til barn og unge i forhold til psykisk helse. Foto: Henriette Kyrrestad

Kan være problematisk

Det kan både være positivt og negativt å dele innhold om psykisk helse og psykiske lidelser på sosiale medier. Hvem som deler hva og hvordan det deles, kan ha en betydning.

Det forteller Henriette Kyrrestad. Hun er førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT.

Dersom Folkehelseinstituttet kjører en kampanje for å øke kunnskap om psykisk helse i befolkningen, kan det bidra til økt bevissthet og bedre forståelse, viser hun til som eksempel.

– Men så er det det når unge som sliter med egen psykisk helse, altså med egne tanker og følelser, deler sine erfaringer på sosiale meder, så kan det potensielt være litt mer problematisk, forklarer Kyrrestad.

- Gode eksempler

Sosiale medier kan være en plattform både for å motivere og inspirere andre til å ta vare på sin psykiske helse, forteller førsteamanuensen.

Hun tror at enkeltes erfaring kan bidra positivt.

– For eksempel når noen har erfaring med en vanskelig periode, men har klart å komme seg godt ut av det, så kan jo det være gode eksempler for andre som er i samme situasjon, sier Kyrrestad.

