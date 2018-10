Stoltenberg: – Forventer at russerne oppfører seg ansvarlig

– Vi står overfor det mest utfordrende sikkerhetsklimaet vi har hatt på en generasjon. Nato har respondert ved å ha den største øvelsen med det kollektive forsvaret vårt. Når verden endres, må Nato endres.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, holdt pressekonferanse sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på Byneset tirsdag, drøyt en time før DV-dagen brakte løs.

«Trident Juncture» er den største Nato-øvelsen siden Den kalde krigen. Stoltenberg understreker at styredemonstrasjonen er høyst defensiv.

– Vi vil avverge konflikt, ikke provosere til konflikt, fastslår Nato-sjefen.

Stoltenberg er ikke provosert over Russland

Mandag ble det kjent at Russland skal ha prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge. Det skjer torsdag, fredag og lørdag denne uka.

Stoltenberg er på ingen måte provosert over at Russland skal trene delvis i samme område som «Trident Juncture» pågår.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket blant annet om forholdet til Russland under pressekonferansen på Byneset tirsdag formiddag. Du trenger javascript for å se video. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket blant annet om forholdet til Russland under pressekonferansen på Byneset tirsdag formiddag.

Han påpeker at Russland jevnlig trener utenfor norskekysten

– Jeg forventer at russiske styrker vil oppføre seg ansvarlig og operere trygt. Det vil også Nato gjøre. Vi skal øve som planlagt, og tror ikke vi får alvorlige problemer. Men vi vil følge bevegelsene til Russland nøye, og har informert dem om vår øvelse. Vi gjør det vi kan for å unngå farlige situasjoner, sier Stoltenberg.

Nato vil ikke speile Russland

Selv om Nato-sjefen er tydelig på at «Trident Juncture» er defensiv, sier han at øvelsen er et svar på hva Russland har gjort de siste årene.

– En av grunnene til at vi styrker tilstedeværelsen i nordområdene, er hva vi ser fra Russland. Det er et svar, men vi speiler ikke Russland. Vi jobber for å holde spenningen nede.

Jens Stoltenberg er på Byneset for å overvære DV-dagen tirsdag. Det samme er en rekke forsvarstopper og politikere. Foto: NTB, Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølge Stoltenberg er Nato svært opptatt av åpenhet med Russland. De har blant annet brifet russiske myndigheter om øvelsen og invitert russiske observatører til å overvære «Trident Juncture».

– Nato inviterer alltid observatører til øvelsene våre. Russland har derimot ikke invitert internasjonale observatører siden Den kalde krigen, sier han.

Møte mellom Russland og Nato til uka

Forsvarsministeren Sergei Shoigu sa senest i forrige uke at øvelsene langs russisk grense er på samme nivå som under den kalde krigen.

Han sa også at Nato aktivt bruker myten om den russiske trusselen. Utenriksdepartementets talsperson har omtalt øvelsen som sabelrasling, og tatt til orde for at uansvarlige hendelser vil føre til en destabilisering av den politiske situasjonen.

Jens Stoltenberg opplyser at det såkalte Nato-Russland-rådet skal ha møte i Brussel onsdag. Han ser frem til møtet.

– Spesielt når det er vansker i forholdet, er dialog viktig, poengterer Nato-sjefen.