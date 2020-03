Stig fikk skjelven da han skjønte hva han hadde funnet

– Du tar ikke feil av gull i svart jord, sier Stig Boneng.

32-åringen fra Levanger i Trøndelag kjøpte en metalldetektor for en liten måned siden. Interessen for arkeologi har alltid vært der, men først da bestemte han seg for å gjøre den til en hobby.

Det var nydelig vær i Levanger i helga, og telen i jorda er i ferd med å slippe. Derfor tok Boneng turen ut på et jorde for å teste metalldetektoren.

Etter et par timer, ga den klare signaler om at noe skjulte seg i jorda.

Begynte å skjelve da han hørte hva arkeologen sa

Han satte spaden i jorda, og gravde seg 25 centimeter ned. Da fikk han øye på en gullring med rød stein.

– Jeg skjønte at det var stort. Folk som jobber med arkeologi kan jo bare drømme om sånne funn, sier Boneng, som raskt tok kontakt med fylkesarkeologen og Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Da de anslo at ringen stammer fra jernalderen, begynte Boneng å skjelve. Han har gjort et funn som har betydning for norsk historie.

UVANLIG: Arkeologer kaller funnet uvanlig og sjeldent. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Arkeolog: – Høyst uvanlig

Ifølge fylkesarkeolog Lars Forseth er gullringen trolig fra 600-tallet. Og den kan ha kommet til Trøndelag sent på 700-tallet eller tidlig på 800-tallet – i forbindelse med de første vikingtogene.

– Funnet er høyst uvanlig og spennende, skriver Forseth i en e-post til NRK.

Han er over seg av begeistring over et funn fra perioden som kalles «the Dark Age». Dette er betegnelsen på årene etter klimakrisen i år 536. På grunn av krisen er det gjort særdeles få arkeologiske funn fra årene som fulgte.

– Det kan være mer her. Vi vil drøfte med Vitenskapsmuseet og NTNU om hvordan vi kan følge opp funnet videre, sier Forseth etter Bonengs funn.

En av årsakene til at han og kollegene kan anslå hvilken tid ringen stammer fra, er et svært likt funn gjort i Staffordshire i England for 11 år siden. Da ble det, blant annet, funnet en liknende gjenstand.

Hvem eide ringen?

Hvis du gjør et arkeologisk funn, slik Boneng har gjort, må du levere det til myndighetene.

Nå er han spent på om arkeologene kan finne ut mer om hvem gullringen kan ha tilhørt. Selv tror han ikke en hvilken som helst trønder bar den på fingeren sin.

– På den tiden gikk nordmenn med revelue og ulvepels, sier Boneng.

Kanskje tilhørte ringen en rikmann på besøk i Levanger?

Eksakt hvor Boneng fant den, er en hemmelighet. Han kan bare si at jordet ligger i Levanger – og at han hadde tillatelse til å lete der. Det er tidligere funnet flere spennende gjenstander i området.

– Jeg kan ikke si hvor, siden arkeologer vil komme for å finkjemme jorda for flere funn.