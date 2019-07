Stian sin Tesla filmet alt som skjedde i seks timer utenfor jobben

– Da jeg tok ut minnepennen oppdaget jeg at bilen hadde tatt opptak av mye mer enn det jeg hadde forventet.

Minnepennen til Stian Walgermo inneholdt blant annet en seks timer lang video av kollegene hans som gikk inn og ut av jobben, og opptak av barn som lekte i en barnehage.

Intensjonen hans var aldri å filme alt dette mens han sto parkert.

Alle Tesla-modeller bygget etter august 2017 ble oppgradert med programvaren sentry mode i februar i år. Formålet er at kameraene foran og på sidene av bilen skal filme hvis noen for eksempel bryter seg inn i den.

Walgermo trodde kameraene gikk i opptak først når noen er helt nær bilen. Men han har oppdaget at sola som streifer over frontruta eller en katt på 20 meters avstand er nok.

SMÅ KAMERAER: Nye Teslaer er utstyrt med flere kameraer og en programvare som flere mener er problematisk. Ingen andre bilmerker har et lignende system. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Personvernproblem

– Slik jeg har forstått det nå, starter et opptak så fort noe beveger seg innenfor linsene – uansett avstand, sier Walgermo.

Han jobber som UX-leder i bedriften Sticos i Trondheim. Det gjør også juridisk rådgiver innen personvern, Ranveig Fjellheim Tunaal.

Da Walgermo fortalte om opptakene fra bilen, begynte Tunaal å sette seg inn i sentry mode. Hun mener funksjonen kan stride med loven om behandling av personopplysninger.

– Det er problematisk av hensyn til den enkeltes personvern. Vi skal vite hvilke situasjoner vi blir filmet i, hvordan filmen skal brukes og hvor den lagres, forklarer Tunaal.

Som privatperson har du lov til å overvåke eget hus og hage med kamera. Men du får ikke fange opp deler av offentlig område eller andres eiendom. Dette gjelder parkerte biler også.

Sentry mode må ifølge Tunaal defineres som kameraovervåking, fordi bilen gjør opptak når den står i ro over lang tid. Og hun mener funksjonen lett kan misbrukes.

– Den kan brukes til å overvåke personer. Det er for eksempel problematisk hvis arbeidsgiveren begynner å følge med på når ansatte kommer og går fra jobb.

Ranveig Fjellheim Tunaal, juridisk rådgiver innen personvern i Sticos. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Datatilsynet mener bruken kan være problematisk

Datatilsynet mener bruken av sentry mode fort kan være problematisk, og at hver enkelt Tesla-eier må sørge for å følge loven.

I prinsippet kan du få straff. Datatilsynet kan gi alt fra veiledning til overtredelsesgebyr når folk bryter personopplysningsloven.

Anders Ballangrud, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Kommunikasjonsrådgiver Anders Ballangrud er tydelig på at dersom formålet er å dokumentere hærverk eller innbrudd, må kameraene kun fange opp det som er høyst nødvendig. I lovverket er dette prinsippet kjent som dataminimalitet.

– Personopplysningsloven gjelder når et bilkamera eller dashbord-kamera overvåker en parkeringsplass. Og loven setter en rekke begrensninger for hvordan man kan bruke slike kameraer. Siden overvåking er inngripende for dem som blir fanget opp, må filmingen begrenses til tilfeller der det virkelig er nødvendig og står i forhold til ulempen for dem som filmes, sier Ballangrud.

Han påpeker at kameraovervåkning alltid skal merkes.

– Det er usikkert hva som er den beste måten å gjøre det på i dette tilfellet, men for eksempel merking med klistremerke.

Datatilsynet har tidligere uttalt seg om sentry mode til Tek.no. Men tilsynet har siden endret tolkning, blant annet etter et nytt vedtak i Personvernrådet som kom denne uka. Alle datatilsynene i Europa vedtok nye retningslinjer for kameraovervåking, som også gjelder for kjøretøy.

FORHOLDSREGLER: Stian Walgermo har satt seg inn i sentry mode, og bruker det alltid med omhu for ikke å gå på akkord med loven. Her styrer han programvaren på displayet i bilen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Tesla vil gjøre kundene tryggere

Tesla Norge ønsker ikke å bli intervjuet av NRK. Ei heller svare på spørsmål på e-post. De viser til et blogginnlegg de har publisert om sentry mode.

Der skriver de at det skjedde biltyveri, eller forsøk på det, nesten hvert 40. sekund i USA i 2017. Sentry mode ble lansert for å sikre Tesla-eiere mot dette.

Teslas sentry mode Ekspandér faktaboks Tesla lanserte sentry mode for å sikre bileierne mot blant annet tyveri.

Programvaren er koblet sammen med kameraene rundt bilen, og sørger for å overvåke omgivelsene for å fange opp potensielle trusler.

Hvis kameraene oppfatter en trussel, som at noen lener seg på bilen, kommer det en melding på displayet i bilen om at kameraene gjør opptak.

Hvis kameraene oppfatter en større trussel, som at noen knuser et vindu, går bilalarmen og musikken begynner å spille på maksimalt volum.

Tesla opplyser at Tesla-eieren kan laste ned videoopptak av hendelsen 10 minutter før den oppsto, under forutsetning at bileieren har satt inn minnepenn i bilen.

Funksjonen begynte å rulles ut i februar 2019. Kilde: Tesla

I blogginnlegget bekrefter Tesla at funksjonen filmer omgivelsene kontinuerlig. Men ifølge Tesla går kameraene i opptak først når noe nærmer seg bilen. De svarer ikke på hvor nære.

VIKTIG Å VÆRE BEVISST: Jurist Ranveig Fjellheim Tunaal synes det er viktig at Tesla-eiere er bevisste på bruken av sentry mode. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Parkerer ikke hvor som helst

Ifølge Tunaal viser sentry mode at den teknologiske utviklingen går så fort at det er utfordrende å henge med.

– Enten må vi bremse, eller finne oss i at vi blir konstant overvåket. Jeg synes det er viktig at noen trår på bremsen, sier Tunaal.

Hun vil at du skal være klar over at nyere Teslaer kanskje filmer deg. Og at Tesla-eiere er bevisste på når de skal slå av funksjonen.

Stian Walgermo har tatt sine forholdsregler. Selv om programvaren er kjekk å ha, slår han den ofte av, for eksempel utenfor jobben. Ellers tenker han alltid gjennom hvor han parkerer.