Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene varslet i slutten av april at det er nok utstyr og kapasitet på laboratoriene til å gi svar på koronastatusen til 100.000 nordmenn hver uke.

I slutten av mai skal antallet kunne økes til 300.000.

NTNU har gitt et viktig bidrag til at dette er mulig. Testsettet de har utviklet gir svar på om en person bærer koronaviruset eller ikke.

Da dette ble kjent, sa Helsedirektoratet at de hadde tro på at kommunene klarer å rigge seg for å ta imot folk som skal få pensel i nese og svelg. For det er opp til kommunene å gjennomføre prøvetakingen.

Så, hvordan er ståa nå?

Trondheim og Bergen tar imot alle

Trondheim har per i dag både nok utstyr og personell til å teste alle innbyggere som oppsøker en teststasjon. Har du et symptom, som halsvondt, får du testet deg.

Sist uke ble 2352 personer koronatestet. 20 testet positivt.

Prøvene analyseres på St. Olavs hospital. Der har de kapasitet til å analysere ti ganger flere enn antallet som kommer inn fra kommunens prøvetakingsstasjoner.

Så, hvorfor tas ikke flere prøver?

– Det er fordi ikke flere tar kontakt, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

AVVISER INGEN: Trondheim kommune har omdisponert helsepersonell til å drive med smittesporing og prøvetaking. I sommer skal blant andre medisinerstudenter jobbe med dette, for å sikre at alle som trenger det får koronatestes, ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I utgangspunktet anbefaler de ikke at folk uten symptomer testes, men Røsstad sier at også det har hendt i Trondheim, ved spesielle tilfeller.

Hun tror det er flere årsaker til lavt oppmøte på teststasjonene, blant annet at få er syke nå.

– Men vi ser også at folk går rundt med symptomer og tenker at det ikke er så farlig – at det vil gå over. Og noen tror kanskje fortsatt at bare helsepersonell skal testes.

Derfor synes hun det er viktig å minne om at du bør kontakte legen din eller koronatelefonen hvis du har et symptom, som hoste eller feber.

Det samme gjelder i Bergen, sier direktør i etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard.

– Vi har kapasitet til å teste alle som melder seg – vi trenger ikke å avvise noen.

I helga åpnet de opp for at bergensere kan melde seg direkte til en infotelefon hvis de mener de trenger å testes.

– Per nå har vi mye å gå på, sier Øygard til NRK.

Begrenset testing i Oslo

Oslo har vært episenteret for pandemien i Norge. Der har de hatt en økning i testkapasiteten, men der er det ikke sikkert at du får teste deg, selv om du har symptomer på luftveisinfeksjon.

«Det er ikke kapasitet til å teste alle med symptomer på luftveisinfeksjon selv om kapasiteten er økt. De aller fleste med lette luftveissymptomer har ikke covid-19», skriver Oslo kommune på nettsidene sine, og lister opp hvem som prioriteres.

– Det er rett og slett fordi vi følger ganske strengt FHIs råd om hvem som skal testes. Dette er jo en ressurssituasjon, som handler både om mennesker, den handler om smittevernsutstyr, den handler om testkapasitet og den handler om sporingskapasitet, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen.

For å øke testingen betydelig, til opp mot fem prosent av befolkningen, trenger de hjelp fra myndighetene.

– Da trenger vi smittevernsutstyr og digital smittesporingsutstyr, ala smittestopp-appen, sier Steen.

Variasjon i kommune-Norge

Orkland i Trøndelag, med sine drøyt 18.000 innbyggere, har lik situasjon som i Trondheim. I forrige uke testet de 193 personer. Ingen testet positivt.

– Vi har kapasitet til å teste flere, i alle fall over 500 per uke, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Han påpeker samtidig at de ikke vil teste folk uten symptomer, i fare for falske negative prøver.

I Enebakk i Viken, en kommune med vel 10.500 innbyggere, kan de ikke teste så mange som myndighetene ber om. De mangler helsepersonell.

– Det jobbes med å få på plass personell. Når det gjelder smittevernutstyr, er det blitt bedre. Vi har nok for et par uker fremover, sier ordfører Hans Kristian Solberg.

UTFORDRINGER: Kapasiteten for å analysere koronaprøver på norske laboratorier er stor, blant annet takket være NTNUs nye metode. Utfordringene ligger ut i kommunene. Flere kommuner sliter med mangel på personell til å ta koronaprøver. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Viktigst å teste når smitten er stor

24. april sendte Helsedirektoratet ut et brev der de ba kommunene om å øke testkapasiteten. I brevet kom det fram at kommunene burde teste fem prosent av innbyggerne ukentlig.

Å teste i så stor grad, er likevel viktigst når smittespredningen er stor.

Svein Lie i Helsedirektoratet påpeker at det er viktigst å kunne teste mange når smittespredningen er stor. Foto: Helsedirektoratet

– Når vi har veldig få syke, så er det ikke nødvendig å teste så mange, også fordi vi har mange færre som har forkjølelse eller influensa som vi må sjekke om er covid-19 eller ikke, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

NTNU sikrer norsk beredskap – og vil hjelpe ut i verden

Det nyutviklede testsettet fra NTNU er altså noe av det som har vært avgjørende for at vi nå kan analysere mange flere prøver i Norge.

Professor Magnar Bjørås har vært en av de ansvarlige for prosjektet. Han forteller at flere sykehus har tatt i bruk metoden, og at det er full aktivitet på fabrikken til NTNU.

GJØR STORSKALATESTING MULIG: Magnar Bjørås holder flasker med innhold nok til å analysere 10.000 koronaprøver. Testsettet består av en mørk væske med magnetløsning og en lys kjemisk løsning, som brukes for å isolere virusets arvestoff (RNA). Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Nå er det mindre smitte enn det har vært, og derfor ikke like stort behov for å teste folk. Men testsettet er en del av beredskapen i fall vi får en ny oppblomstring av viruset, sier Bjørås til NRK.

Dessuten jobber NTNU med å spre metoden internasjonalt.

– Mange land sliter mye mer enn Norge. Testing er en av de viktige forutsetningene for å åpne opp. Det er viktig å isolere dem som har smitte, i stedet for å gå i ny lock down.

Arbeidet er ennå bare i startgropa, forklarer Bjørås:

– Jeg kan ikke si så mye om dette ennå. Vi ser på ulike måter for å spre dette ut i verden.