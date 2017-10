Starta med samboeren sin BH – nå har Anders samlet snart 1000

– Jeg hadde aldri trodd det skulle ta slik av, men det er veldig artig, sier Anders Grande fra Leksvik i Nord-Trøndelag.

Under en ferietur på Island i sommer fikk bonden og familien øye på noen få brystholdere som hang på et gjerde. Etter litt googling fant de ut at de var en del av en kampanje for å samle inn penger til brystkreftsaken.

– Så var det en kveld jeg var i fjøset etter at vi kom heim fra Island at jeg tenkte: «Hva om jeg henger opp noen BH-er på et gjerde, kanskje vi kan få inn litt penger til brystkreftsaken også her?», sier Grande.

– Responsen har vært over all forventning, sier bonde Anders Grande som har administrert aksjonen blant annet gjennom facebooksida si for Grandan gård. Foto: Ingrid Lindgaard stranden

Grande fikk én BH hver av samboeren og moren og hengte dem opp ved veien som går forbi gården.

– Jeg skrev på Facebook at jeg skulle sponse 100 kroner for hver BH som kom inn. Morgenen etter da jeg skulle se til gjerdet var det plutselig 20 der. Innen dagen var over hadde tallet steget til 70, sier Grande.

Fortsatte å ta av

Prosjektet ble fort så stort at Grande skjønte at han ikke kunne betale for alle BH-ene alene. Etter en del henvendelser og ryktet som har gått har sponsorer meldt seg.

– Det har vært alt fra innkjøpslag til bondelag og privatpersoner og småbedrifter. Folk har vært helt fantastiske til å stille opp, sier Grande.

Brystholdere som flagrer i vinden er et vanlig syn langs veien inn til Leksvik i Nord-Trøndelag. Nå er over 900 stykker kneppet fast på gjerdet til gårdbruker Anders Grande. Foto: Anders Grande

Gjerdet er plassert langs fylkesvei 755 og brystholderne er godt synlige for alle som kommer kjørende til og fra tettstedet Leksvik.

Både nederlandsk og polsk fjernsyn har hatt reportasjer om den norske BH-mannen.

– Det har økt jevnt og trutt hele tida. Etter hvert begynte det å komme BH-er også i posten, så det har blitt en del å henge opp. Jeg er blitt veldig flink til å kneppe på, sier Grande med glimt i øyet.

Leksviks eldste donerte

Et godt bilde på dugnadsånden i Leksvik er 99 år gamle Anna Brekken. Hun kjørte elektrisk rullestol hele veien fra eldresenteret opp til gården til Grande.

– Hun kjørte hele veien fra sentrum og hit for å henge opp en BH og vise sin støtte til brystkreftsaken. Det står det respekt av, sier Grande.

Leksviks eldste på 99 år har også bidratt for kreftsaken. Anna Brekken kjørte elektrisk rullestol fra eldresentret opp til BH-gjerdet for å henge opp sitt bidrag. Foto: Anders Grande

Nå går det en spøk om at ingen damer i Leksvik lengre bruker BH, fordi alle er donert til Grande og kreftsaken.

– Det er 2500 innbyggere i Leksvik sentrum. Her på dette gjerdet henger det nå over 900 BH-er. Så her i bygda bruker ingen damer BH lengre smiler Grande.

Kreftforeningen er takknemlig

Til sammen 940 BH-er henger nå på gjerdet i Leksvik. Dermed er det samlet inn over 145.000 kroner til kreftsaken.

Gjerdet langs fylkesvei 755 i Leksvik har vært forlenget seks ganger etter hvert som folk har hengt opp stadig flere BH-er. Nå er gjerdet over 80 meter langt. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Det er helt fantastisk hva han har fått til. Det er flott å se hvordan enkeltpersoners engasjement kan få snøballen til å rulle. Det viser også hva slags engasjement det er for saken blant folk og hvordan brystkreftsaken berører, sier Marit Sophie Egge, aksjonsleder for Rosa Sløyfe hos Kreftforeningen.

– Han har lagt ned mye tid på dette og blitt borthefta i gårdsarbeidet, men det er ikke borthefting når det er til et godt formål, sier Ingrid Siim, som er en av de mange som har gitt både BH og penger til innsamlinga.