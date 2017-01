St. Olavs Orden – steg for steg

Arnulf Haga fra Verdal ble nylig utnevnt til Ridder av 1. klasse. Han ser på hederen som en enestående anerkjennelse, og sier han har mange å dele erkjennelsen med.

– Dette er selvsagt noe jeg setter veldig stor pris på, uttalelse Haga til Innherred.

ÅRETS FØRSTE: Arnulf Haga er beæret etter å ha blitt utnevnt som Ridder av 1. klasse. Foto: Eivind Aabakken / NRK Trøndelag

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». Det norske kongehuset

St. Olavs Orden har eksistert siden 1847, og mange navn har blitt hedret siden den gang. Kansellisjef ved slottet, Mette Tverli, forklarer at ordenen henger veldig høyt.

– Den utdeles for utmerkede fortjenester, og i det ligger at mottakerens innsats er betydningsfull og står som eksempel for andre, forklarer hun videre.

KOMMANDØR: Den trønderske kunstneren Håkon Gullvåg ble i 2016 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Foto: Morten Andersen / NRK

Kongen har siste ord

Hvem som fortjener en St. Olavs Orden er ikke bestemt på et blunk. Først skal en søknad sendes til fylkesmannen i kandidatens hjemfylke. Etter fylkesmannen har gitt sin anbefaling, sendes søknadene til Ordenskanselliet.

De går videre til Ordensrådet som til slutt vurderer hver enkelt kandidat og avgir sin innstilling til Kongen.

– Statsoverhoder på Norgesbesøk blir utdelt Storkors ved ordensutveklsing. Utenom det utdeles ordenen bare til nordmenn for virke her i landet, forklarerTverli.

Det er innsatsen som vurderes og som til slutt også avgjør hvilken grad og klasse en tilhører. Ordenen deles ut i snitt 20 ganger årlig, og som oftest er det Riddere av 1. klasse som utnevnes.

ST. OLAVS ORDEN: Signingsklærne til kong Haakon med St. Olavs Orden, Storkorskjede og Storkorsstjerne, var utstilt i Kunstindustrimuseet i anledning regjeringens gave til kongeparets 75-årsdager i 2012. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

En drøss ulike ordener og medaljer

I tillegg til Den kongelige norske St. Olavs Orden har vi i Norge blant annet Kongens fortjenestemedalje, St. Olavsmedaljen, Den Kongelige Norske Fortjenstorden og Den Norske Løve som en del av ordens- og medaljevesenet.

– Orden i gamle dager var ridderordener, og de fantes kun i én grad. Det ble bare utdelt et visst antall, og de ble utdelt til folk litt høyt på strå, forklarer historiker Trond Norén Isaksen.

MANGE ORDENER: Historiker Trond Norén Isaksen forklarer bakgrunnen. (Til høyre er Steinar Bjerkestrand) Foto: øa/Museum/P2 / nrk

I senere tid har ordene blitt et graderingssystem som gjør det mulig å belønne de som ikke nødvendigvis står øverst i samfunnet også. For å unngå at St. Olavs Orden ble delt ut i hytt og vær, opprettet Kong Olav V Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

– Da hadde den ikke lenger stått like høyt om den ble delt ut til hvem som helst, så den ble opprettet for å kunne verdsette også de på et lavere nivå, sier Isaksen.

En av årsakene til at det har blitt mulig å åpne opp for flere graderinger, er at belønningssystemet er et annet nå i dag.

– Før ble det utdelt landområder som belønning. I dag får man utdelt et stykke edelt metall som tilhører Kongen, og som returneres igjen ved død, fortsetter Isaksen.