Slik forbereder sykehusene seg på ukrainske pasienter

Det er ventet to typer pasienter til norske sykehus som følge av krigen. Flyktninger som kommer gjennom kommunehelsetjenesten, og pasienter ved ukrainske sykehus som vil bli fraktet til Norge.

VET IKKE ANTALL: Administrerende direktør ved St. Olavs hospital Grethe Aasved kan ikke si noe om hvor mange pasienter som kommer, men er klar for å ta imot så mange det er kapasitet til. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Det er helt umulig å si noe om hvor mange som kan komme, sier Grethe Aasved.

Hun er administrerende direktør ved St. Olavs hospital. Sykehuset er klare for å ta imot så mange pasienter som det er plass til.

Regjeringen skriver på sine sider at Norge har meldt inn at norske sykehus foreløpig kan ta imot rundt 550 ukrainske pasienter.

Pasientene kommer gjennom en ordning fra EU som Oslo universitetssykehus (OUS) koordinerer. De to første som er kommet til Norge landet med fly i går, og har blitt innlagt på OUS.

Ulike infeksjoner

Det er enda ikke sikkert hva slags pasienter som vil komme til St. Olav i Trondheim. Likevel forbereder sykehuset seg på alt.

– Det vi har fått konkret forespørsel om er kreftpasienter, kirurgiske pasienter, barn og nyfødte med intensivbehandling. Også voksne med behov for intensivbehandling, sier fagdirektør ved sykehuset Runa Heimstad.

Det at pasientene kommer fra et annet land kan skape problemer.

– Vi må screene pasientene når de kommer. De har andre lidelser som tuberkulose med multiresistente bakterier. De har også en lavere vaksinasjonsgrad mot infeksjon, sier Aasved.

Vil opprettholde normal drift

Aasved forteller at sykehuset kan tilby spesialhelsetjenester, likt det som tilbys norske innbyggere.

KLAR FOR MOTTAK: Assisterende fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Bjørn Svarva, er klar for å ta imot skadde fra krigen i Ukraina. Foto: Vegard Woll / NRK

Også sykehusene i Levanger og Namsos gjør seg klar til å ta imot flyktninger.

– Vi har kommet fram til et tall vi mener er forsvarlig, både for å være rause og ta imot mange og samtidig opprettholde normal drift, sier assisterende fagsjef i Helse Nord-Trøndelag Bjørn Svarva.

Han er forberedt på å møte krigsskadde barn og voksne.

Ansatte er motiverte

Etter to krevende år med pandemi, og mye belastning for helsevesenet, mener Aasved at det er en stor motivasjon blant de ansatte.

– Vi er heldigvis på hell av pandemien, sykefraværet går også ned. De ansatte ønsker å bidra. Vi er veldig motiverte, sier hun.

Sykefraværet hos St. Olav ligger for tiden på 10 prosent. Dette er høyere enn normalt.

– Jeg er imponert over de ansatte som har stått på, og som nå er innstilt på å bidra med det de kan, sier Heimstad.