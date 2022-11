Petter (22) varslet om mugg bak senga: Ble ikke fikset før han flyttet

Få dager før studiestart flyttet 22 år gamle Petter Brandsnes fra Bodø inn i en leilighet i Oslo.

– Det så ganske «shabby» ut, men brukbart.

Med en gang kunne han se at det var mangler i leiligheten. Blant annet løse stikkontakter og et utgått brannslukningsapparat.

– Utleieren sa han skulle komme å fikse det senere, sier Brandsnes.

Da han vasket seg inn på soverommet flyttet han senga vekk fra veggen. Der fant Brandsnes en stor muggflekk på veggen.

– Jeg tok kontakt med utleieren for å få han til å komme å fikse det.

Brandsnes ga beskjed til utleieren flere ganger, men muggen ble aldri fjernet.

STUDENT: Brandsnes studerer religionsvitenskap i Oslo. Norsk studentorganisasjon, som representerer omkring 260 000 studenter sier at problematikken ikke ukjent. Foto: privat

Etter ett år flyttet han ut.

– Jeg synes det er helt på tryne. Det bør ikke være greit å leie ut leiligheter der folk ikke kan bo.

NRK har tidligere fortalt om Eira Wisthus som ble tilbydd leiekontrakt med strenge ordensregler:

Utleier: – Var rasert da de dro

Utleier bekrefter å ha fått beskjed om at det var mugg på veggen på rommet der Brandsnes leide.

– Dette var et kollektiv med mange personer, så vidt jeg husker byttet han bare rom.

NRK har valgt å anonymisere utleieren.

Han sier han har fem kollektiv som han leier ut. Den aktuelle leiligheten har han eid i ti år.

– Brandsnes sier at han spurte om å få fikset stikkontakter i leiligheten, men at det aldri ble gjort. Stemmer det?

– Vedlikehold generelt av for eksempel kontakter er strengt tatt leieboer sitt ansvar, men hvis noe må byttes ut er det utleier som må gjøre.

– Hva tenker du om at han har en så negativ inntrykk av leieforholdet?

– Det må stå for hans regning, sier utleieren.

Han sier leiligheten måtte pusses opp i etterkant på bakgrunn av hvordan Brandsnes og hans bofeller forlot leiligheten.

– Jeg skjønner at de var misfornøyd, men det var nok også selvforskyldt. Det var mer eller mindre rasert da de dro.

Som utleier sier han at det ikke alltid er lett å rekke å pusse opp når leiemarkedet er trangt og det stadig kommer nye folk ut og inn.

Ønsker boligkontroll på leieboliger

Men ikke alle er enige i at utleierne tar nok ansvar i leiemarkedet.

Norsk studentorganisasjon ønsker nå en boligkontroll på leieboliger for å heve standarden på det private utleiemarkedet.

– Vi vil at utleier skal måtte få godkjent boligen før den kan leies ut, sier Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon.

ØNSKER BOLIGKONTROLL: Norsk studentorganisasjon vil få på plass en boligkontroll for å sikre trygge og gode leieboliger. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Hun sammenlikner det med å måtte ha godkjent EU-kontroll på bil, og mener det vil holde utleier mer ansvarlig for kvaliteten på leieboligen.

– I tilfeller der det blir varslet om kritikkverdige forhold bør det være et tilsyn, og utleier bør kunne bli pålagt å gjøre utbedringer på boligen før den kan leies ut igjen.

Frykter konsekvenser av varsling

En undersøkelse viser at 22 prosent av studentene har meldt ifra til utleier om kritikkverdige forhold i leieboligen, uten at det blir gjort noe med.

– Veldig mange studenter aksepterer kritikkverdige og til og med helseskadelige forhold fordi boligmarkedet er så presset og de føler seg ikke trygge i møte med utleier, sier Godal Dam.

IKKE GJORT NOE MED: Analyse av spørreundersøkelse gjennomført av Analyse & Tal på vegne av NSO om studenters boforhold. Den viser at mange meldte forhold ikke blir gjort noe med.

Undersøkelsen viser også at omtrent en av ti studenter er bekymret for å varsle i frykt for økt husleie eller oppsigelse av kontrakten.

– Noen opplever at kontrakten blir sagt opp fordi utleier skal utbedre boligen, for så å se at den ligger ute på markedet igjen like etter, bare med ny maling over muggen.

– Med en boligkontroll ville ikke dette ha vært mulig, sier Godal Dam.

– Vil bli dyrere leie med kontroll

Utleieren til Brandsnes er ikke uenig i at en boligkontroll ville vært en god idé.

– Jeg ser ikke noen grunn for å ikke gjøre det. Det kan kanskje gjøre at det blir bedre kommunikasjon.

Han tror det kunne bidra til mer sikkerhet for både utleiere og leietakere.

Men han legger til at om det er utgifter knytta til en slik kontroll, vil det også gjenspeile seg i leieprisene.

– De som leier ut har som regel store lån på disse leilighetene. Det skal lønne seg å leie ut, sier utleieren, men legger til:

– Jeg vil tro at de fleste utleiere er interessert i at det er ryddigst mulig leieforhold. Det er greit å ha på papiret hva som eventuelt må fikses for at det skal være god standard.