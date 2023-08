En uke før studiestart er det vill kamp på leiemarkedet i de største byene, både om studentboliger og hos private utleiere.

Rundt 12.000 studenter står akkurat nå i boligkø hos studentsamskipnadene i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.

I Bergen er det plass til 5651 studenter i studentboliger. Ytterligere ca. 3000 står fortsatt i kø.

Styreleder Amalie Lunde i Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sammen, tør ikke gi så mange av dem håp om bolig.

– Vi har ingenting å dele ut, sier hun.

Klare til storinnrykk

Som nødhjelp til desperate studenter har Sammen nå lagt ut madrasser i provisoriske sovesaler på studentbyen på Fantoft.

NRK møter Lunde i et av fellesrommene i studentbyen på Fantoft. Her har de lagt ti madrasser på gulvet.

Lunde er glad studentene har dette tilbudet, men erkjenner at det ikke er ideelt. Foto: Hannah Bøthun / NRK

Rommet er til vanlig en sosial møteplass for beboerne på Fantoft. De tre siste ukene i august blir det midlertidig soverom for studenter som enda ikke har fått seg et sted å bo.

Studentsamskipnaden er usikker på hvor stort behovet vil bli. En haug med madrasser står klare. Både andre fellesrom og ansattkantiner vil bli tatt i bruk dersom det trengs.

– Jeg skulle på mange måter ønske at studentene slapp dette. Det er usikkert nok å være ny student, og på toppen av det hele må de starte studiet med en så usikker bosituasjon, sier Lunde, som frykter at studenter må slutte på studiet og reise hjem igjen fordi de ikke har fått noe sted å bo.

En av årsakene til at køene er uvanlig lange er at mange studenter blir boende lengre i studentboliger før de flytter ut. På privatmarkedet gjør flyktningstrømmen fra Ukraina at mange færre utleieboliger er ledige.

– Markedet er under enormt press. Det gjør at man må velge dyrere og kanskje dårligere løsninger, sier Lunde.

På gulvet i et fellesareal på Fantoft er det gjort plass til at studenter uten bolig kan sove. Foto: Hannah Bøthun / NRK

– Ha is i magen

Studentsamskipnadene i de største studentbyene opplever alle at de ikke har plass til alle studentene som ønsker å bo hos dem.

I Oslo er det i overkant av 7000 studenter i kø, 3000 i Bergen og 692 i Stavanger.

Søkertallet i Oslo gått opp med elleve prosent siden i fjor.

– Erfaringsmessig vil de fleste av dem finne seg et sted å bo i august og utover høsten, men vi i SiO har ikke mulighet til å huse alle sammen, sier boligdirektør i Studentsamskipnaden i Oslo, Henrik Graarud.

I Trondheim, hvor studentene selv må jakte også på studentboliger, står 1100 på interesseliste.

– Boligene ligger ute i bare noen sekunder eller minutter før de blir booket, sier Tina Landfastøien, leder for boligutleie i Studentsamskipnaden i Trondheim.

Graarud oppfordrer studentene til å ha is i magen mens de er på boligjakt:

– Vær kontinuerlig aktiv i boligmarkedet. Søk på studentbolig, søk i boligmarkedet ellers og hør gjerne med familiemedlemmer, venner og andre i nettverket ditt.

Studentboliger på Fantoft i Bergen, et av stedene studentene står på venteliste for å få boplass. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Stort press på privatmarkedet

Studentsamskipnaden i Stavanger opplever at mange studenter ønsker å bo i studentbolig fordi det private markedet er vanskelig å komme inn på. Årsaken er både høye leiepriser og få boliger på markedet.

– Vi ser at det private leiemarkedet er veldig presset. Det er vanskelig å få tak i bolig her i regionen, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør, Kristina Renberg.

Leder i Finn eiendom, Jørgen Hellestveit, bekrefter at det private utleiemarkedet er svært tøft.

– På landsbasis på leiemarkedet er det ganske krevende om dagen. Det er veldig høy etterspørsel, og altfor få boliger på markedet. På landsbasis ligger det nå rundt 10 000 boliger til leie på Finn, og det er 14 prosent færre enn på samme tid i fjor, sier Hellestveit.

Det er ikke bare vanskelig for studentene å finne bolig, det har også blitt dyrere. På det private markedet har gjennomsnittsprisene gått opp.

– Prisene går opp når det er høy etterspørsel, sier Hellestveit.

Gjennomsnittspriser for leie av bolig By Gjennomsnitspris for hybel 2023 Prisendring fra 2022 Gjennomsnittspris for bofellesskap 2023 Prisendring fra 2022 Oslo 11 653 kr +14,6% 7755 kr +5% Bergen 7847 kr +6,6% 5767 kr +5,2% Trondheim 6308 kr +3,8% 5851 kr +5% Stavanger 8393 kr +15,8% 5784 kr +14% Resten av landet 7606 kr +10,7% 5336 kr +4,9% Kilde: finn.no

– Bo lenger unna studiestedet

Til studenter som sliter med å finne bolig har Hellestveit et råd:

– Vurder å bo lenger unna studiestedet, og kjøp heller et busskort.

Til de som måtte sitte med en ledig utleieenhet i huset sitt, har han følgende oppfordring:

– Lei ut så raskt som mulig. Det er både smart for egen lommebok og samfunnet.