Solbakken tror superligaen kan drepe landslagsfotballen

Nå er det altså bekreftet at 12 av Europas største klubber at de ønsker å lage sin egen turnering, kalt superligaen.

Forslaget har sendt sjokkbølger i hele fotballverdenen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har blant annet truet med å utestenge spillerne fra landslagsspill.

Solbakken rister på hodet av de nye planene. På spørsmål om han vil akseptere en utestengelse av sine spillere, svarer han:

– Jeg tror det vil bli et helt nytt scenario. Jeg tror landslagsfotballen nå, hvis man kommer så langt som det her, er død. Hvis ikke de beste spillerne er med, heller. Det er så mye som spiller inn, sier Solbakken og kaller planene for «surrealistiske».

– Det (eventuell utestengelse, journ. anm.) er det minste problemet i dette. Det største er at hele fotballens grunnverdier og fotballens base blir helt ødelagt og borte, sier Solbakken.

– Håper det ødelegger seg selv

Landslagssjefen peker på at ideen bryter med fotballens og idrettens kjerneverdier og konkurransevilkår.

– Det er hjernedødt å være i en turnering hvor det ikke får konsevkenser om du blir sist eller vinner. Dette er konkurranseforvridning på alle mulige parameter. Vi får håpe sponsorer og presse ikke vil ha med noe av det å gjøre, så ødelegger det seg selv, sier Solbakken.

Landslagssjefen trekker frem at Juventus, som en av pådriverne, er blitt slått ut av mesterligaen i åttedelsfinalen de tre siste årene. Så sent som i helgen tapte de for Atalanta.

En av de andre klubbene, Tottenham, er ikke blant Europas 30 beste lag, vurderer Solbakken.

Samtidig har flere pekt på timingen for nyheten. Mandag var det allerede planlagt en Uefa-konferanse, hvor mesterligaens format skal diskuteres og eventuelt justeres.

– Det kan være taktikk for å få fordel før Uefa-møtene. Men det er godt gjort av disse 12 gribbeklubbene å gjøre seg så upopulære på 24 timer at du faktisk får Uefa og Fifa til å fremstå som Mor Teresa. Det trodde jeg ikke var mulig, sier Solbakken.

KRITISK: NIls Arne Eggen er sterkt kritisk til en superliga, og kaller det for egoisme. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Eggen: – Egoisme satt i system

Blant de andre superliga-klubbene finner vi Real Madrid, Arsenal og Inter Milan.

En som vet det meste om å slå disse stormaktene, er tidligere Rosenborg-trener Nils Arne Eggen.

Men nå kan altså supporterne bli snytt for slike eventyr.

– Jeg orker ikke å se på at Manchester United spiller mot Barcelona to ganger i uken, sier Nils Arne Eggen til NRK.

Slik blir turneringen Ekspandér faktaboks 20 klubber skal delta. 15 av dem skal være faste, mens de fem siste plassene kan andre lag få ved å kvalifisere seg.

Det blir midtukekamper med alle klubbene. Klubbene skal samtidig delta i de nasjonale ligaene.

Turneringen begynner i august hvert år. De 20 lagene deles i to grupper med ti lag i hver gruppe.

De tre beste lagene fra hver gruppe går til kvartfinale.

Lagene som blir nummer fire og fem i gruppene spiller en playoff om de siste kvartfinaleplassene.

Sluttspillet spilles best av to kamper, mens finalen, som spilles i mai, spilles som én finalekamp.

Hjemme i Orkanger er fotballtreneren krystallklar på at forslaget kommer for å gjøre klubbene rikere.

– Det er veldig dumt og nærmest kriminelt. Egoisme satt i system. De tar nesten alle fotballpengene i dag og nå vil de ha mer.

Han har lite tro på at superligaen vil bli noe av.

– Det kan ikke skje og jeg regner med at resten av Fotball-Europa kommer til å reagere på dette.

Klubbene som starter opp superligaen Ekspandér faktaboks Manchester United

Manchester City

Liverpool

Tottenham

Arsenal

Chelsea

Barcelona

Real Madrid

Atlético Madrid

Inter Milan

AC Milan

Juventus

Det er varslet at tre andre klubber også skal delta, og da vil det totale antallet bli 15 klubber.

– Slutten på fotballen slik vi kjenner den

Selv om Eggen ikke tro at Superligaen blir noe av, er han likevel klar på at konsekvensene hvis en slik liga blir en realitet.

– Hvis man får gjennom dette og lar pengene dominere enda mer, er jeg stygt redd for at dette er slutten på fotballen slik vi kjenner den.

Han tror også mer penger til gå til eierne, og mindre til å skape gode fotballspillere for framtiden.

– Hvem tar av seg rekrutteringen når pengene går i lomma på milliardærer? Det er så usosialt som man får det.

– Verste forslaget jeg har hørt om

Åge Hareide er heller ikke nådig i sin dom.

– Av alle mulige forslag rundt fotballen, er dette det verste forslaget jeg har hørt om noen gang. Det er forkastelig og det hører ikke hjemme i fotballen.

Han håper forbundene nå står opp mot forslaget, og sier dette forteller mye om eierne av de største klubbene i Europa.

– De har eiere som ikke forstår fotballens verdi.

IKKE NÅDIG: Åge Hareide kaller forslaget det verste han har hørt om noen gang. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Sterk kritikk fra UEFA

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og det er ikke mange utenom klubbene selv som jubler for forslaget.

UEFA kaller det et kynisk prosjekt.

– Hvis dette skjer ønsker vi å understreke at både vi og de nasjonale forbundene vil stå sammen i forsøket mot å stoppe dette kyniske prosjektet, et prosjekt som er basert på egne interesser for noen få klubber i en tid hvor samfunnet sårt trenger solidaritet, skiver Uefa i en pressemelding.

Styreleder i Manchester United, Joel Glazer, skriver på sin side at dette er bra for fotballen.

– Ved å samle verdens største klubber og spillere til å spille mot hverandre gjennom sesongen vil Super League åpne et nytt kapittel for europeisk fotball, sikre konkurranse og fasiliteter i verdensklasse, og økt økonomisk støtte til den bredere fotballpyramiden, sier Joel Glazer, styreleder i Manchester United og vise-styreleder i Super League.