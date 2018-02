Rosenborg og St. Etienne er enige om en overgang for spilleren, to sesonger etter han ble solgt den andre veien.

– Det er ingen hemmelighet at jeg ikke trivdes i Frankrike. Når treningene var ferdige var det ikke stort å finne på. Jeg gleder meg til å ha et liv utenom fotballen når jeg er tilbake i Rosenborg, forteller Søderlund til klubbens hjemmeside.

Ifølge den franske avisa L'Équipe betaler Rosenborg 4,8 millioner norske kroner for spissen. Overgangen fra Rosenborg til St. Etienne skal ha vært på rundt 17 millioner kroner.

POSITIV: Espen Viken, talsperson for Kjernen er positiv til overgangen. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er en veldig god økonomisk avtale for klubben, mener talsperson for supporterklubben Kjernen Espen Viken.

Kjernekar og arbeidsjern

– Vi er veldig fornøyd med overgangen. Han er en kjernekar og et arbeidsjern, det er noe som alltid er velkommen i Rosenborg. Det var veldig mange medlemmer som var skuffet da han dro, de skriker nok av glede nå. Han har en stor stjerne hos oss, sier Viken.

Kamp om plassen

Spilleren fra Haugesund er forventet å måtte kjempe med Nicklas Bendtner om spissplassen når Eliteserien sparkes i gang 11. mars. Men han frykter ikke for lite spilletid.

– Kåre har planen klar. Uansett er jeg sikker på at det blir mer enn nok spilletid, sier Søderlund i saken fra klubbens hjemmeside.

Dermed er det en danske og rogalending som er spisser for Rosenborg, det tar Kjernen imot med blandede følelser.

– Det er et par unggutter som vi gjerne skulle sett få sjansen. Listen ligger såpass høyt at jeg tror de trenger å spille for en annen klubb først, før de kommer tilbake for å prestere for Rosenborg, sier talsmannen.

Han tror også at trener Kåre Ingebrigtsen klarer å utvikle postulatet med å utnytte spillernes kompetanse til å lykkes.

Ønsket flere år på kontinentet

I et intervju med NRK i november sa Søderlund at han ønsket seg til en ny klubb i januar.

– Vi ser på muligheten, både fotball- og familiemessig. Familien trives ikke så veldig godt i Frankrike. Det betyr mye for meg at de har det bra.

Men han ville helst bli på kontinentet i flere sesonger. I samme intervju oppgav han at helst ville bli ute for å oppleve verden i noen år til.

Landslagsspillerens forrige sesong i Rosenborg i 2015 endte med 31 kamper og 24 mål i Eliteserien. Han rakk å score 40 mål i serien i løpet av sin forrige periode i klubben. Han kom fra Haugesund i 2013.