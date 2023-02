Det er omtrent 8 milliarder mennesker på jorden. Hvor enkelt er det da å møte den rette?

Kenneth Karijord og Victor Sotberg forteller om sin reise i NRK-podkasten «Hvordan møttes dere».

– Jeg trodde ikke på sånt. Det er jo så klisjé – noe man ser på film, sier Sotberg om sitt første møte med samboer Karijord.

Før de to møttes, hadde kjærlighetslivet til den populære youtuberen og programlederen vært en berg og dalbane, ifølge ham selv.

Spleiseren👨‍❤️‍👨

– Før jeg møtte Kenneth var jeg følelsesmessig lite til stede. Jeg visste ikke om jeg burde være sammen med gutter eller jenter. Jeg var nok ingen særlig god kjæreste på den tiden.

Men selv om følelsene var «all over the place», som Sotberg beskriver det selv, så var det andre i slekta som hadde trua. Nemlig kusinen til Victor, som også var bestevennen til Kenneth Karijord.

Hun mente de to absolutt burde møtes, og etter å ha fungert som «Kirsten giftekniv» i ett år, fikk hun ønsket oppfylt.

Wow-følelse💝

– Jeg hadde jo hørt rykter om en bifil gutt fra Steinkjer, som bodde i Oslo. Det er jo litt typisk når man har ei felles venninne som kjenner to skeive – da skal hun spleise dem, sier Karijord lattermildt.

Men det skulle vise seg at «Kirsten giftekniv» hadde peiling.

Det første møtet mellom de to skjer på Nathionalteateret i Oslo. Karijord og Sotbergs kusine er på helgetur til Oslo.

– Jeg fikk en wow-følelse da jeg så ham. Det var kribling i magen, og han var veldig kjekk. Tror det er det de kaller kjærlighet ved første blikk, sier Sotberg.

Karijord følte det helt likedan.

Men lite lå egentlig til rette for at de to skulle bli et par. Karijord hadde planer om å reise rundt i verden, mens Sotberg var fokusert på skuespillerutdanningen.

De bodde også den gang i forskjellige byer. Hvordan skulle dette gå?

Hell i uhell🌹

Kenneth Karijord jobbet på oljeplattform da de to ble kjent.

– Der satt jeg på et skittent kontor, midt på natten og chattet med Victor. Jeg prøvde å finne ut om han ville at jeg skulle komme tilbake til Oslo. Jeg hadde leid ut leiligheten min i Trondheim, så jeg trengte egentlig et sted å være før jeg dro på tur, sier han.

Og slik ble det.

De to gjennomførte sin første date i løpet av det neste besøket. Begge kjente at kjemien stemte. Det var bare ett lite problem, for dagen etter skulle Karijord ut på en lengre reise.

Men Kenneth klarer å forsove seg til flyet, noe som betød at de to fikk et par ekstra dager sammen.

– Det var hell i uhell. For de to siste dagene ble vi egentlig enige om at dette var noe å satse på. Kenneth skulle reise i to måneder, så skulle vi møtes når han kom tilbake, forteller Sotberg.

Og nå har de to vært et par i snart ni år.

– Folk får hakeslipp når de hører hvor lenge vi har vært sammen.

Slik varer et forhold💘

Marius Stavang er psykolog og stipendiat ved NTNU.

Han sier et godt utgangspunkt for å få et forhold til å vare, er at partene føler seg forstått, verdsatt og anerkjent for den man er. Man må være trygg på at partneren vil være der for en.

– Et par består av to individer som på flere måter er grunnleggende ulike. Dette innebærer at konflikt og gnisninger uunngåelig vil oppstå, og det er ikke et mål i seg selv at et forhold skal være konfliktfritt. Det vil forhold aldri være. Parene som klarer å løse konflikter på en slik måte at de bevarer tryggheten og anerkjennelsen for hverandre, har bedre utgangspunkt for å vare, sier Stavang til NRK.

Han forteller videre at selv om vi er over 8 milliarder mennesker i verden, så danner vi parforhold relativt raskt.

– At to mennesker kommer sammen og danner et parforhold handler om at hjørnene i det vi kaller for kjærlighetstriangelet faller på plass. Triangelet består av vennskap, tillit og begjær. Når disse tre faktorene er til stede, da danner vi raskt parforhold.

Marius Stavang er psykolog og stipendiat ved NTNU i Trondheim.

Kjendisfaktoren👬

Da Sotberg og Karijord ble sammen, hadde ennå ikke Victor blitt et kjent navn i Norge. Kjendisstatusen har kommet i løpet av forholdet.

Selv tror de to at det er et enkelt svar på hvorfor de har fått forholdet til å fungere.

– Vi passer inn i hverandres liv, selv om vi gjør ulike ting. Han er min trygghet, og sammen med Kenneth kan jeg puste. Jeg er litt dårlig på å puste generelt i livet, men her er jeg trygg, sier Sotberg.

Begge er enige om at tiden sammen har gått sabla fort.

– Alle valg vi har tatt i løpet av denne tiden har bragt oss sammen. Det har vært mange vegkryss, men vi har beveget oss i samme retning, sier Karijord.

