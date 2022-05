«How you doin'?»

Sitatet er velkjent for alle fans av den populære TV-serien Friends. Ifølge karakteren «Joey» er dette spørsmålet et sikkert sjekketriks for å få damene på kroken.

Men er det virkelig så enkelt? Nei, mener forskere.

Om du trodde flørting bare var flørting, tar du feil. Dette er en egen vitenskap. Og hvordan man bør gå fram, kommer rett og slett an på ønsket resultat.

– Hva som er mest effektivt er avhengig av kjønn og om målet med flørtingen er et langvarig eller kortvarig forhold. Det sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Sammen med kolleger har han studert fenomenet både i Norge og USA. Nå har de kommet fram til at én spesiell flørteteknikk nesten alltid fungerer – for alle, og i alle sammenhenger.

Derfor flørter vi

Fra et evolusjonistisk ståsted er det å finne seg en make helt nødvendig for seksuelt reproduktive skapninger.

Og da gjelder det å ha orden på flørtekunnskapene. Det første møtet kan nemlig være avgjørende.

– Flørting involverer ulike signaler som folk sender til hverandre. Både menn og kvinner flørter for å fange oppmerksomheten til en ønsket partner, og kanskje for å få et seksuelt eller romantisk resultat ut av det, sier Kennair til NRK.

Men ikke all type flørt får anerkjennelse hos motparten. Her kan kjønn og utførelse spille en viktig rolle.

Resultater fra den nye studien viser at det som fungerer best for jenter, absolutt ikke trenger å virke like bra for guttene.

Slik ble studien gjennomført Ekspandér faktaboks 1000 studenter fra Norge og USA deltok i den nye forskningen. Studien tok utgangspunkt i heterofile forhold. Deltagerne ble tilfeldig delt inn i fire grupper hvor de måtte besvare ulike spørreskjema. Her skulle de ta utgangspunkt i forskjellige scenarier og måtte bedømme omtrent 40 ulike flørtemetoder. Den ene gruppen vurderte ulike taktikker når ei jente skulle flørte, mens en annen gruppe vurderte gutter. Noen måtte se på hvilke taktikker som fungerte best dersom man var ute etter et kortvarig forhold, mens den siste gruppen vurderte hva som var best for å oppnå noe seriøst. Forskerne tok hensyn til en rekke faktorer blant deltagerne da de vurderte resultatene. Dette kunne være alder, religion, utadvendthet og hvor aktive de spurte selv var på å date og flørte. Disse faktorene skal ha hatt lite eller ingen betydning for hvor effektive de ulike flørtetaktikkene ble vurdert, forteller forskerne. Det kan derfor se ut som personligheten har mindre betydning for hvordan vi vurderer folks flørteatferd.

– Å knyte skoene til den du liker

Mathias Kristoffersen og Ida Svensrud studerer ved NTNU på Dragvoll i Trondheim. De har ulike sjekkemetoder.

– Jeg prøver å få øyekontakt, og det er viktig å være smilende og glad, sier Svensrud.

Kristoffersen er mer fysisk.

– Å knyte skoene til den du liker, det fungerer.

De to studentene mener man bør bruke ulike taktikker om man er ute etter forskjellige ting. Men det viktigste er å ta et nei for et nei.

– Hvis du får et nei med en gang, eller blir avvist, da må du ta det til deg. Drite i å fortsette. Da blir du oppfattet som nasty om du fortsetter, sier Svensrud til NRK.

Ida Svendsrud og Mathias Kristoffersen sier de ikke flørter så veldig ofte, men det kan også ha noe med at de begge er i ulike parforhold. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Slik bør du gå fram

Ifølge forskerne er ulike flørtetaktikker viktig for å oppnå forskjellige ting.

Er du ute etter en kortvarig flørt kan én metode fungere, men om du vil ha noe seriøst og langvarig, bør du gå fram annerledes.

Her er noen av funnene fra studien:

Dersom du er jente og kun er ute etter en flørt eller å ligge, bør du være så tydelig som overhodet mulig. Vil du ha sex, så fungerer det best å si det som det er. Det å kysse gutten på munnen kan også være effektivt. Dette fungerer derimot ikke om du er gutt og vil prøve deg på ei dame.

Men for gutter, som gjerne vil ha noe seriøst, er det sjenerøsitet og forpliktelse som gjelder. Det fungerer derimot dårlig å disse eller konkurrere med kompiser. Menn som vil beholde en partner over tid, bør altså ikke fremstå som gjerrige eller løsslupne i det første møtet.

Men det aller sterkeste våpenet i flørtearsenalet, som funker godt for begge kjønn, kommer kanskje som en overraskelse på de fleste ...

Fnis og latter

Alt du trenger for å få drømmedama eller mannen er (trommevirvel) humor.

Spesielt evnen til å le av andre sine vitser eller morsomheter.

– Folk vurderer at humor, eller det å kunne få den andre til å le, er mest effektivt for menn som er ute etter et langvarig forhold. Det er minst effektivt for kvinner som er ute etter noe kortvarig. Men å le eller humre av den andres vitser, er en effektiv taktikk for begge kjønn, forteller Kennair.

Ifølge forskerne er det faktisk svært viktig at ei kvinne viser den potensielle partneren at hun synes han er morsom.

Så om du trenger å flørte, men føler deg usikker på hvordan du skal gå frem, er altså humor et godt verktøy.

Likevel kan det være kjekt å starte med øyekontakt og et enkelt smil, oppfordrer Kennair.

Forsker på studien, Leif Edward Ottesen Kennair, mener temaet er viktig å studere. Han sier man kan lære mye ved å forstå psykologien bak kjærlighet. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Hvorfor forske på dette?

I mange år har flere av forskerne bak denne studien hatt et overordnet mål: å lære hvordan man kan hindre seksuell trakassering blant unge.

Da er det viktig å forstå psykologien bak temaer som flørting, forelskelse og sex, forklarer Kennair.

– For å redusere seksuell trakassering må man vite hvordan man skal tilnærme seg hverandre på en god måte. Og slike studier forteller noe om hva som er greit og ikke.

I tillegg mener han temaet i seg selv er svært viktig, da dette er noe alle har et forhold til.

– Sex og kjærlighet er noe av det viktigste i folks liv. For de aller fleste er kanskje ikke flørting en vitenskap, men jeg tror mange ønsker å bli bedre på det.