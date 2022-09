Oppskriften på et lykkelig forhold? Det er én ting mannen trenger å tro han er best på

Hva ser du etter i en partner? Mange er samstemte: Vedkommende må være snill, lojal, ærlig, tiltrekkende og morsom.

Og særlig dette med humor kan være avgjørende for et godt forhold, mener forskere.

De har nemlig studert 149 heteroseksuelle par og funnet ut det de fleste kvinner kanskje allerede vet: Om du vil at forholdet med en mann skal vare – la ham tro at han er den morsomste av dere.

– Resultatene tyder på at menn kan føle seg mer tilpasset i et forhold der partneren «overvurderer» morsomheten i vitsene deres, skriver forskerne bak den nye studien.

De legger også til at latter faktisk kan være den beste medisinen i et parforhold.

Syntes egne vitser var best

Man vet at folk flest verdsetter humor i en framtidig partner, men ifølge forskerne så vet man mindre om hva denne funksjonen faktisk har å si i et etablert forhold.

Og det var det de ønsket å forstå bedre.

Derfor rekrutterte de 149 par som i gjennomsnitt hadde vært sammen i syv år. Deltagerne fikk en rekke spørsmål om temaet humor. Hvor ofte spøker de med partneren? Hvor ofte er partnerens spøk morsom?

Resultatene viste at mennene fortalte flest vitser, og at de i tillegg vurderte egne vitser som de beste. Begge kjønn lo derimot like mye av hverandres morsomheter.

I form av humor hadde menn en mer aggressiv stil. De var også generelt mer lykkelige i forholdet dersom partneren vurderte egne vitser som dårligere.

Forskerne mener funnene samlet sett betyr at humor spiller en nøkkelrolle i et romantisk forhold over tid.

Kjenner seg igjen

Sigmund Kveli er for mange i Trøndelag betegnelsen på humor. Han har det som yrke, og har blitt belønnet for sitt arbeid blant annet via pris for beste tekst på Norsk Revyfestival.

Men hvordan står det til privat – er humoren like viktig i hverdagslivet?

– Ja, det er veldig viktig. At man kan fleipe med hverandre og forstå fleipen.

– Hvem er den morsomste i forholdet hjemme hos dere?

– Om vi skulle ha levd av humor, så tror jeg at jeg hadde tjent mer penger enn dama, sier Kveli.

Men han innrømmer at hun må tåle en god del dårlig humor, for han er god på å teste diverse ordspill.

– Et dypt sukk kan være en god anerkjennelse av et dårlig ordspill, sier humoristen.

Han tror forskninga generelt treffer godt. At menn ofte kan ha behov for å være den morsomste, og at såkalt «pappahumor» er en del av det.

Sigmund Kveli fra Lierne i Trøndelag er kjent for å lage humoristiske revynummer. Han tror også humor på hjemmebane er veldig viktig i et forhold. Foto: Line Berre

Latter og lykkehormon

Det å bruke humor i hverdagen og i relasjoner generelt, gjør oss mer motstandsdyktige mot livets utfordringer.

Det mener May-Bente Høiland-Lode. Hun er foredragsholder og har skrevet en bok om lykke.

Forfatteren tror at det ofte er lett at tankene våre går i en nedadgående, negativ spiral, hvor man ender opp med å synes synd på seg selv.

– Når en har humor på det som skjer, så endrer man tankene. Det betyr ikke at det negative ikke skjer, men måten vi møter det på, måten vi ser på det som skjer endres når vi har en positivt tilgang til det.

May-Bente Høiland-Lode har blant annet skrevet boken «Lykkekoden. Få det beste ut av livet». Foto: Julie Vold

På den måten kan humor gjøre oss lykkeligere, fordi vi bevisst fokuserer på det som gir oss glede, forklarer Høiland-Lode.

Hun tror også humor er bra i et parforhold.

– Det å kunne le av de samme tingene, av hverandres vitser, skaper samhold og øker relasjonstilfredsheten mellom partnere. Når vi ler av de samme tingene, opplever vi mer trygghet og åpenhet og blir mindre på vakt.

Latter fører også til at kroppen produserer endorfiner, som er kroppens lykkehormon. Humor og en god latter øker godfølelsen og reduserer nivået av stresshormonene kortisol og adrenalin, samtidig som lykkehormonene øker når vi ler.