Skuffelsen er stor etter lørdagens avlysning av serieåpningen

Lørdag 10. mars ble serieåpningen mellom Brann og Ranheim avlyst. Ranheim arena ble ikke spilleklar grunnet ujevnheter på banen.

Hovedtrener for Rosenborg Ballklub, Kåre Hedley Ingebrigtsen mener Eliteseriesesongen starter altfor tidlig, og at Norge satser for lite på hva som er bra for fotballen.

– Det er definitivt tidlig å starte sesongen nå. Vi kunne gjerne ventet til 2. april, det hadde vært bedre for alle. Men da må vi jo kutte de tre ukene sommerferie, sier han.

– Jeg føler at vi ikke er så opptatt av hva som er bra for fotballen, vi er mer opptatt av hva som er bekvemt. Og om det er bekvemt for oss å ikke spille på banen fordi folk ønsker å ha sommerferie, så gjør vi ikke det i Norge, fortsetter Ingebrigtsen.

– Har sett verre

– Det er for stor risiko for skade på spillerne. Derfor valgte jeg å avlyse kampen. Det er tele flere steder på banen. Det er harde kantete partier som kan være med på å skade spillerne, sa dommer Espen Eskås til NRK etter lørdagens avlysning.

UJEVNHETER: Slik så fotballbanen på Ranheim arena ut før lørdagens avlysning. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Klubbleder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl. – Det kan bli mange avlysninger i norsk fotball fremover, det er ujevnheter på andre baner også, spesielt på naturgressbaner, sier han. Foto: Vigdis wagø-wares / nrk

Klubbleder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl er skuffet over dommerens valg, og mener han har sett verre baner i sitt liv.

– Det var ikke slik jeg så for meg åpningen på eliteserien. Jeg har selv spilt på baner som har langt flere ujevnheter, og som har større risiko for skader på spillere enn denne banen, sier han.

– Ikke godt nok

Brann-supportere, Jørgen Skarstein og Sean Røskelander er skuffet over Norges Fotballforbund, og synes synd på supportere og frivillige.

Branns-supportere, Jørgen Skarstein (V), og Sean Røskeland (H), mener det er ubegripelig at eliteserien starter allerede i mars måned. Foto: vigdis wågø-wares / nrk

– NFF har vist om situasjonen på banen, men har ikke sagt noe. Nå må de snart ta tak. Stakkars Brann-supportere som har reist langt, og stakkars alle de her på Ranheim som har stått på frivillig. Det rakner for meg snart, sier Skarstein.

– De ukene gressmattene i kalde Norge er aller grønnest, er det faktisk spillefri. Tro det den som kan. Det henger ikke på greip. Vurderingen med å starte Eliteseriesesongen så tidlig, er fullstendig uforståelig. Hadde de vært litt fornuftige hadde de startet sesongen i april måned, sier Røskeland.

NFF beklager

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik sier det er svært beklagelig at lørdagens kamp ble utsatt.

Kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Yngve Haavik. Foto: NFF

– Spesielt beklagelig er det for Brann-supporterne som kom hele veien til Trondheim. Vi innser at vi burde vært til stede tidligere, da kunne vi prøvd tiltak for å forhindre at kampen ble avlyst. Men uavhengig av det, så kunne resultatet blitt det samme

– Hvorfor starter eliteserien allerede i midten av mars?

– Norges Fotballforbund og Norges Toppfotball har en enighet for å strekke sesongen mer lik med de vi konkurrerer med. Det er slik at man legger pauser i serien for å legge til rette, det skal spilles NM, E-cup og landskamper. For å få kabalen til å gå opp så må man strekke sesongen, sier Haavik.

Serieåpning avlyst Du trenger javascript for å se video.

Flere kamper utsatt

Selv om det er første serierunde, er det ikke første avlysningen denne sesongen. Fra før er det klart at hverken Sandefjord-Ranheim eller Stabæk-Start spilles som planlagt neste helg. De er utsatt til 11. og 12. april.

Det er ikke avgjort når kampen spilles.