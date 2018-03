Det ble jobbet hardt i Trondheim for å få banen i orden. Vinteren har satt sitt preg på banen, og gjorde at kunstgressmatten var humpete. Banemannskapene skal ha forsøkt å kjøre over med dampveivals, uten at dette skal ha hjulpet.

– Det er for stor risiko for skade på spillerne. Derfor valgte jeg å avlyse kampen. Det er tele flere steder på banen. Det er harde kantete partier som kan være med på å skade spillerne, sier dommer Espen Eskås til NRK.

DÅRLIGE FORHOLD: Slik så det ut på stadion. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Nilsen mener NFF burde vært på banen

Eskås var på befaring på Ranheim tidligere lørdag, og besluttet da å iverksette tiltak for å utbedre forholdene.

– Vi diskuterte og så på banen. Da bestemte vi oss for å prøve diverse tiltak for å utbedre banen, og sa at skulle ta avgjørelsen da vi nærmet oss kampstart. Nå viser det seg at utbedringene ikke er tilstrekkelige nok, sier Eskås.

Lars Arne Nilsen var glad for at kampen ble avlyst, men mener det er feil at dommeren må ta avgjørelsen. Han vil ha NFF på banen, bokstavelig talt.

– Folk i forbundet burde ha sjekket dette. Å arrangere eliteseriekamp er et stort arrangement, og det er en del folk i sving. Vi bruker hele helgen vår på dette, og har sett at sannsynligheten er stor for at dette skjedde, sier Nilsen til NRK.

For Ranheim ville gjerne at kampen skulle spilles, og samlet mange på stadion for å gjøre banen klar. Det lyktes de ikke med.

– Jeg tror Ranheim var innstilt på å spille kampen, sier Eskås.

AVLYSTE: Espen Eskås intervjues av Eurosport etter avgjørelsen om å avlyse kampen. Foto: Petter Moen Nilsen

Flere kamper utsatt

Selv om det er første serierunde, er det ikke første avlysningen denne sesongen. Fra før er det klart at hverken Sandefjord-Ranheim eller Stabæk-Start spilles som planlagt neste helg. De er utsatt til 11. og 12. april.

Det er ikke avgjort når kampen spilles.

– Det er opp til NFF å beramme kampen, sier Eskås.