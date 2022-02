Døde tiur og rådyr får de ingen kritikk for når de poster på sosiale medier. Men når Isak Dreyer og Jens Kvernmo la ut bilder av døde rever, kom hatmeldingene.

«Jeg skulle ønske dyrene kunne skyte dem», lyder en kommentar.

«Ta det med ro, de får som fortjent når de blir sendt rett til helvete», lyder en annen.

– Det er litt merkelig at når jeg legger ut bilde av noen ryper, hører jeg ingenting. Men en rev, da blir jeg drapstruet innimellom, sier Jens Kvernmo.

Søte dyr

I andre episode av podkasten «Skitprat med Jens og Isak» er temaet revejakt.

De to mistenker at reaksjonene på bilder av skutte rever kommer fordi dyrene er søte.

– En rev er jo fin. Jeg er ikke uenig og jeg skyter den ikke fordi jeg syns den er stygg, sier Isak.

Isak fikk nylig oppmerksomhet, blant annet i Se og Hør, da han poserte på Instagram sammen med Sophie Eliseog en død fugl.

I podkasten forteller Isak at han både liker spenningen og pelsverket fra revejakta. Jens Kvernmos viktigste motivasjon for å skyte rev, er for å holde bestanden nede.

– Når vi skyter en rev redder vi jo egentlig hundrevis av liv, sier Jens.

Han mener at når man skyter mange rev i et område, vil det bli flere av dyrene som ellers ville blir spist av reven. Dyr som også er ettertraktet blant jegere.

REV I STUDIO: Isak anslår at en mor og revekull trenger ett tonn med mat, som ikke er langt unna forskernes beregninger. Foto: NRK

– Hvis du bare skyter ryper på høsten, kanskje noen storfugl og rådyr har du bare grepet inn i halve sirkelen av naturen. Og da blir det lett kluss, sier Isak.

Menneskeskapt problem

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener tankegangen om å holde bestanden av rovdyr nede er utdatert og feilslått. De viser til Luxemburgs forbud mot revejakt i 2015. Etterpå har bestanden hold seg lik stor, og dyrene har blitt friskere.

– Spådommene om at bestanden ville «eksplodere» slo ikke til. Mangel på jakt kan ha ført til en mindre stresset bestand der reproduksjonsraten ikke er på høygir noe som igjen kan føre til bedre immunforsvar hos dyrene, sier NOAH-leder Siri Martinsen.

Revejakt Foto: Illustrasjonsfoto Ekspandér faktaboks Rødreven er gjennom flere tusen år jaktet på av mennesker pga. pelsen.

For å kontrollere revebestanden har man tradisjonelt benyttet gift, feller og våpen, men i nyere tid har det blitt stadig mer populært å jakte rødrev for sportens del.

Jakten har foregått både med og uten jakthund.

Revejakt er nok mest kjent fra England. Der har de hatt en lang tradisjon spesielt blant adelen, for såkalt parforsejakt på rev, der et lag jakter på reven fra hest og med et kobbel av hunder. Denne måten å jakte på ble forbudt i 2004.

Åtejakt er en av de mest effektive jaktmetodene som kan brukes på rødrev. Man legger ut åte (kjøttrester, fiskerester osv.) og setter seg for å vente på at rødreven skal komme på åten. Det beste stedet man kan sitte å vente på er i en fjøs, der reven er vant til å finne mye mat, og det er støy fra fjøset, slik at reven ikke hører jegeren.

I Norge kan man drive jakt på rødrev fra 15. juli til 15. april. Kilde: Wikipedia

Reven spiser insekter, smågnagere og andre dyr som ikke er interessante for jegere. Siri Martinsen mener vi må slutte å se på reven som et skadedyr fordi den også spiser dyr som mennesker vil jakte på.

– Det er menneskers hobbyjakt som er det unødvendig og skadelige elementet som må nedjusteres, ikke dyrenes naturlige livsførsel.

UNØDVENDIG PELSJAKT: Siri Martinsen mener pels er et unødvendig produkt og ikke er en unnskyldning å ta liv av dyr. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Dyreverneren mener det også er utdatert å skyte rev som hobby med kunnskapen vi har om dyrs egenskaper som følende individer.

Advarer mot bilder

Norges Jeger- og Fiskerforbund sier jakt er en ønsket og positiv samfunnsaktivitet som engasjerer mange.

– Dersom vi kun høster av byttedyrene, og ikke av de som er predatorer på de samme artene, kan det bli et skjevt uttak, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Han påpeker at vi mennesker legger igjen mat for rødreven f.eks. slakteavfall på fyllplasser.

– Vår menneskelige aktivitet favoriserer rødreven som art, og da er det jegere som forsøker å kompensere noe for dette, sier informasjonssjef Espen Farstad.

ANMELD: Informasjonssjef Espen Farstad ber alle jegere som mottar trusler om å politianmelde. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Forbundet har tidligere rådet mot å legge ut blodige bilder. Nå ber de medlemmene sine om å være varsomme med å poste bilde i sosiale medier mer generelt, særlig av døde rovdyr.

– Ikke fordi vi skal gjemme oss, vi står absolutt inne for den jakta vi bedriver, men de mange negative erfaringene gjør at vi advarer mot det, sier Espen Farstad.

Gidder ikke mer

De sterke reaksjonene på revejakta har hatt sin effekt på podkast-vennene. Jens skyter fortsatt rev, men har sluttet å poste bilder av det.

– Jeg gidder bare ikke. Det blir for mye styr. Jeg har ikke problem å forsvare det, men folk som er så drøye at de sender personlige meldinger ...

– De har tid til å kjøre kampen langt, skyter Isak inn.

– Den kampen taper du, svarer Jens.

– Det ender ofte i endeløse og til dels ganske stygge debatter med mye sjikane i sosiale medier, samstemmer Farstad i Jeger og fiskerforbundet.

Dyreverner Siri Martinsen mener grensen for hva som er greit å si til jegere går før trusler og personkarakteristikker. Men hun mener de må tåle å få høre at jakten de driver med er uetisk.

Folk skal ikke være tilbakeholdne med å kritisere utnytting av dyr eller beskrive lidelsene dyrene gjennomgår, mener hun.

– Man må ikke innskrenke debatten fordi man er redd for å fornærme de interessene som ønsker å fortsette slik utnytting, sier NOAH-lederen.

Isak anslår at han mistet 5000 følgere da han la ut et bilde av rev sist. Men han ville ikke slette det.

– Det er fordi jeg ønsker ikke at verden skal gå i den retningen.

Ingen av podkast-kameratene blir særlig redde av de hatefulle tilbakemeldingene. Heller ikke ønskene om å bli skutt.

– Det er folk uten våpen som truer oss, ler Jens.