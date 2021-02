Råkjøringen skjedde i november i fjor, og politiet har nå beslaglagt førerkortet og bilen til den unge mannen.

Filmet kjøreturen

Mannen skal selv ha avslørt råkjøringen ved at han la ut en video fra kjøreturen på sosiale medier.

På filmen ser man speedometeret vise at bilen er oppe i en hastighet på 288 kilometer i timen inne i Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal, sør i Trøndelag.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken. Bilkjøring i slike hastigheter utgjør en enorm sikkerhetsrisiko, hvor fører setter både seg selv og andre trafikanter i stor fare, sier Jannicke Evjen Olsen. Hun er politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt.

– På Formel 1-nivå

Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk i Trøndelag er sjokkert over råkjøringen på E6.

– Det er helt sinnssykt. Ja, nærmest galimatias. Folk flest skjønner ikke hvor fort dette er. Dette er jo hastigheter på Formel 1-nivå, og jeg mener det er helt vanvittig at det kjøres så fort på en offentlig veg i Norge.

– Det virker ikke som det er noen tanker på konsekvensene her hvis noe skulle skje. Jeg blir bare oppgitt over slik kjøring, sier Skjervø til NRK.

RÅKJØRING: Mannen i 20-årene skal ha filmet seg selv da han dundret gjennom Soknedalstunnelen i 288 km/t i november i fjor. Foto: Statens vegvesen

Politiet har altså beslaglagt bilen til den siktede mannen. Nå blir bilen undersøkt med tanke på å avdekke om det er den som ble brukt da farten kom opp i 288 km/t på E6.

Sjokkert bestemor

Lokalpolitiker Nina Bratt Staverløkk (H) er sjokkert over videoen hun fant på nettstedet Tik Tok, og som hun delte på Facebook.

– Jeg har barnebarn som så videoen, og som tipset meg om den. Dette er rystende å se, og jeg delte den defor på Facebook. Da gikk det ikke lenge før mange kommenterte den, og folk er like rystet som jeg selv ble. Jeg frykter også at dette kan inspirere andre til å kjøre like fort, eller kanskje enda fortere.

– Jeg er veldig glad for at politiet nå har tatt både bil og førerkort. Dette er jo kjøring uten tanke på hva som kan skje om noe går galt.

– Det er dessverre en trend både i Soknedal og nedover i dalføret at det kjøres stadig fortere. Særlig gjennom tunnelene på E6, sier Staverløkk til NRK.

Siktede og et vitne er avhørt

– Vi vil også undersøke bilen med tanke på å fastslå hvilken reell hastighet bilen har hatt, opplyser politiadvokat Jannicke Evjen Olsen.

Både den siktede mannen og et vitne er avhørt av politiet om råkjøringen. Politiet ønsker ikke å si noe nærmere om hva de to har forklart i avhør.

Politiet opplyser at kjøring i hastigheter over 200 kilometer i timen i 80-sonen, straffes med fengsel. Det kan også føre til at førerkortet blir beslaglagt i tre år.