Kjørte i 224 km/t på E6 i Melhus

– Den unge bilføreren utsatte ikke bare seg selv for fare ved å kjøre i denne hastigheten, men også passasjerene, og ikke minst andre som ferdes på og langs vegen, skriver Utrykningspolitiet i en e-post til NRK.

Bilføreren risikerer nå fengselsstraff etter kjøreturen.

– En skrekkelig kveld

Kontrollen foregikk i 100-sonen på Jaktøysletta, og til sammen ni personer kjørte så fort der at de ble fratatt førerkortene sine.



Utrykningspolitiet er ekstra betenkt over at åtte av bilførerne er unge og har prøvetid på førerkortet sitt.

– Vi opplevde det vi trygt kan kalle en skrekkelig kveld. Det ble beslaglagt ni førerkort for hastigheter fra 134 km/t og opp til 224 km/t. Ved hastighet over 134 km/t avgjøres saken i utgangspunktet med et forenklet forelegg, men her fikk fører over åtte prikker.

Unge bilførere

– Det som gjør oss i UP betenkt er at åtte av førerne som mistet førerkortet er unge, og har prøvetid på førerkortet sitt.

– Det var så mange fartsovertredelser at på langt nær alle som burde vært stanset, ble stanset, opplyser Utrykningspolitiet.