Med håndholdt mobil filmet den da 18 år gamle mannen kjøringen.

230 kilometer i timen viste speedometeret i BMW-en da den raste gjennom Ryfylketunnelen i Ryfast mellom Stavanger og Strand.

Samme dag filmet han kjøring i 175 kilometer i timen på E39 mellom Sandnes og Stavanger. På hele turen hadde han også en passasjer med seg.

Filmen ble delt på Snap Chat, og politiet fikk tips om hva som ble delt. Dermed satt politiet på klare bevis for villmannskjøringen. 18-åringen tilstod umiddelbart, og saken har gått som tilståelsessak.

I dommen står det: «Gjennom kjøringen har siktede utvist en total mangel på respekt for medpassasjerens og andre trafikanters liv og helse».

Skulle tøffe seg

Den da 18 år gamle mannen delte videoen av villmannskjøringen i en mindre gruppe på Snap Chat.

Fagleder Kaare André Ødegaard i politiets nettpatrulje, Sør-Vest. Foto: Erik Waage / NRK

– Videoene kom til oss via en annen straffesak. Fordelen for oss er at de fleste lever så store deler av livet sitt i sosiale medier, at det å filme og dele er så vanlig at det kommer på nettet. Og da ofte også til oss i politiet.

Det sier fagleder i nettpatruljen hos politiet i Sør-Vest, Kaare André Ødegaard.

Nettpatruljen er bemannet hele døgnet hele uka. 100.000 følgere er politiets forlengede arm ut i de sosiale mediene,

– Følgerne er våre agenter der ute. De er igjen med i sine grupper og følger med. Når de ser ting som de reagerer på, melder de fra til oss.

Mange tips på nett

I travle måneder kan politiet få opp til 700 henvendelser, og det gjelder alt fra naboklager, seksuelle overgrep og stygge trafikksaker.

– Det å kjøre så fort som i denne saken, er ikke akkurat en trend for øyeblikket. Men det kan komme. Vi ser andre trender som innebærer ulovlig aktivitet, og da må vi ut og forebygge disse trendene.

Politiet har selv delt videoen av villkjøringen i Ryfylketunnelen. De mener frykter ikke at videoen kan bli oppfattet som tøff av noen av deres følgere.

– Det er for de aller færreste at dette framstår som tøft. Dersom noen oppfatter den slik, kan de jobbe litt på Sunnaas sykehus så kan de se konsekvensene av slik kjøring.

Politiet mener de får mange tips fordi det er lettere å kontakte dem på nett enn det er å møte opp eller ringe inn.

Også den mye omtalte kjøreturen til Petter Northug i sommer ble stanset fordi han delte kjøringen på sosiale medier.

Mannen som er dømt for villkjøringen i Ryfylketunnelen, mistet også førerkortet i fem år.

Verken han eller forsvareren vil kommentere dommen.