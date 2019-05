Sjokoladefabrikk tar grep for helsa: 50 ansatte begynner å sykle til jobb

Til vanlig lager Marie Romundstad Bamsemums på Nidar. Men nå står hun og 50 kolleger i gårdsplassen utenfor fabrikken.

Alle er klare for å ta det første av mange tråkk på sin nye elsykkel.

– Nå kan vi spise mer sjokolade – samtidig som vi kommer i form, ler Romundstad.

SMAKER: De som jobber på Nidar-fabrikken må smake på sjokoladen og godteriet de lager som en del av kvalitetssikringen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Fabrikksjefen ble slått i bakken av interessen

For en tid tilbake besluttet ledelsen i Nidar å gjøre noe ekstra for arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte.

De endte med å tilby alle å kjøpe elsykkel, mot et månedlig fratrekk i lønnen på rundt tusenlappen det kommende året.

– Vi så for oss 5–10 interesserte. Jeg ble overrasket da over 50 meldte seg på, sier fabrikksjef Anders Greiff.

– Det er fantastisk. Nå må jeg ordne sykkelskur, sier han.

Elsykkelordningen er viktig av to årsaker, mener Greiff. Helseperspektivet er det ene. Å bidra til mindre biltrafikk det andre.

– Vi tenker på Trondheim og på verden i en større sammenheng. Det tror jeg er viktig for våre ansatte.

HELSEPERSPEKTIV: Fabrikksjef ved Nidar, Anders Greiff, håper elsykling vil bidra til blant annet bedre helse hos de ansatte. Selv kjører han scooter eller sykler på elsykkel til jobb. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Det er særlig én barriere som får folk til å droppe elsykkelen: prisen.

Ole Jørgen Austli erkjenner at han trengte et «spark bak» for å bytte bil med sykkel.

Han skal tråkke seg til jobb i alle fall et par ganger i uka – selv om det er 35 kilometer per vei.

70 KILOMETER: Planen til Ole Jørgen Austli er å sykle til og fra jobb en til to ganger i uken. Det er 35 kilometer per vei. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Det viktigste er å komme meg ut, få trim og frisk luft. Forhåpentligvis blir jeg sprekere. Og forhåpentligvis synes jeg det er så fint å sykle at jeg gjør det oftere, sier Austli.

Andre arbeidsplasser gir ansatte kilometergodtgjørelse for å sykle til jobb.

God trening selv med elektrisk drahjelp

De ansatte ved sjokoladefabrikken fikk for alvor interesse for elsykling da de i fjor fikk låne sju sykler i to uker av Miljøpakken.

Mobilitetsrådgiver i Miljøpakken, Sylvelin Foldøy, sier at det ikke er vanlig av en arbeidsplass å tilrettelegge så godt for sykling som Nidar har gjort i ettertid.

– Kanskje vil mange av de nye elsyklistene bytte ut en bil nummer to. Vi håper på tomme parkeringsplasser i tiden som kommer, sier Foldøy.

HEIER: Miljøpakken jobber for å få folk til å tenke alternativt rundt transport tur retur jobb. Mobilitetsrådgiver Sylvelin Foldøy heier på initiativet Nidar har gjort, og håper folk landet over lar seg inspirere. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Hun håper også at bedrifter landet over henter inspirasjon fra sjokoladefabrikken, for å gjøre en jobb både for klima og helse.

For elsykling er god trening, fastslår mobilitetsrådgiveren.

– Treningseffekten er cirka 75 prosent av effekten du får av vanlig sykling. Men du vil sannsynligvis bruke elsykkelen mer. Mange vil altså få mer trening ved å ha en elsykkel.