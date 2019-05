Får betalt for å sykle til jobben

– Jeg sykler jo mest fordi jeg synes det er kjekt. Men godtgjøringen er en fin bonus, sier Bjørn Gausland hos Kallesten Revisjon og Regnskap.

De 20 ansatte får en ekstrabetaling av arbeidsgiveren hvis de bruker sykkel til jobb, som tilsvarer statens sats for bruk av egen bil. Den er nå på fire kroner og tre øre per kilometer.

Gausland sykler fast til og fra jobb i Tananger i Rogaland, 14 kilometer hver vei. Det gir ham drøyt 112 kroner hver dag i «sykkelbonus», som han riktignok må skatte av.

Daglig leder Herbjørn Vestvik mener at han selv har en gevinst på 50-60.000 kroner i året på å sykle framfor å bruke bil til og fra arbeidet. Foto: Svein Jacob Mathisen / NRK

– Ved å sykle sparer jeg bensin og bompenger, og så får jeg mosjon i tillegg, sier Bjørn Gausland.

Stor gevinst

Daglig leder Herbjørn Vestvik sykler selv hver dag ti kilometer hver vei.

– Jeg har regnet ut av den totale gevinsten for meg ved å sykle hver dag er 50-60.000 kroner i året. Det inkluderer godtgjøring og sparte utgifter til bilbruk, sier Vestvik.

Firmaet har i mange år betalt godtgjørelse til ansatte som sykler til jobb.

– I forbindelse med en ombygging trengte vi å fjerne noen parkeringsplasser for biler. Vi ville oppfordre de ansatte til å sykle og bestemte oss for å friste med litt penger, sier Herbjørn Vestvik.

Vil ha stempel som sykkelvennlig

Foto: Svein Jacob Mathisen / NRK

Nå prøver Kallesten Revisjon og Regnskap å bli sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening. For å bli det må bedriften tilby gode forhold for ansatte som sykler til jobben.

– Vi har forbedret fasilitetene våre for sykkelparkering, vi har treningsrom, mulighet for å vaske og vedlikeholde sykler. Vi prøver å gjøre alt vi kan for å legge til rette for sykling, sier daglig leder Herbjørn Vestvik.

Fagsjef Mats Larsen i Syklistenes Landsforening Foto: Kjartan Rørslett / nrk

Økt interesse

29 arbeidsplasser med til sammen nær 7000 ansatte er til nå sertifisert av Syklistenes Landsforening som sykkelvennlige. Det pågår arbeid med å sertifisere ytterligere sju arbeidsplasser med 1600 ansatte.

– Vi merker økt interesse fra både offentlige og private arbeidsplasser, store og små, sier fagsjef Mats Larsen i Syklistenes Landsforening.

Når en arbeidsplass ber om sertifisering drar Syklistenes Landsforening på befaring og gjennomfører en reisevaneundersøkelse blant de ansatte.

– Vi ser på 50 indikatorer innenfor sykkelparkering, garderobefasiliteter, incentiver og ledelse. Basert på et poengsystem kan bedriften oppnå bronse, sølv eller gullstandard, sier Larsen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Første bud: Trygg parkering

Det aller viktigste er et trygt sted på parkere sykkelen.

– Hvis du ikke kan forvente at sykkelen står der når du er ferdig på jobb, så kommer du heller ikke til å sykle. Mange er også opptatt av å ha et sted å skifte og dusje, sier Mats Larsen.

I Tananger sier May Grethe Owe at det er et visst press fra dem som sykler for å få henne til å sykle oftere.

– Men det er en god ting, for jeg har aldri angret på at jeg syklet, sier hun.