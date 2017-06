Sjekk hvem som kommer til Olavsfestdagene

festivalsjef Petter Myhr er svært stolt over årets program under Olavsfestdagene Foto: Olavsfestdagene

I april ble det klart at den halvtrønderske produsentduoen, Stargate, kommer til Trondheim og Olavsfestdagene i august for å spille sin første helaftens konsert noensinne.

Fredag slippes resten av programmet for festivalen, og selv om Stargate-gutta topper stjernelista over artister som kommer, så er det mye mer å glede seg til, skal vi tro festivalsjefen.

– Olavsfestdagene er en festival som ikke ligner på noen andre her i Norge, sier sjef for Olavsfestdagene, Petter Myhr.

Spesielt å opptre i Trondheim

Olavsfestdagene blir i år en festival som fremmer legendene bak de store artistene.

Når det gjelder Stargate er Rihanna, Beyoncé, Coldplay, Elton John og Highasakite bare noen få av artistene som duoen har produsert musikk for.

På telefon fra Los Angeles forteller Stargates Mikkel Eriksen at opptredenen i Borggården i sommer blir noe helt spesielt.

– Det blir utrolig gøy å komme tilbake til Trondheim som vi har et så nært forhold til. Borggården er en fantastisk arena og vi kommer til å spille de låtene vi har gjort de siste 10–15 årene i tillegg til mye nytt som ingen har hørt før, forteller Eriksen.

– Det kommer til å bli noe folk aldri har sett før og kanskje aldri kommer til å se igjen heller, legger han til.

De norske låtprodusentene Tor Erik Hermansen og Mikkel Eriksen er blant få nordmenn som har vunnet Grammy og jobbet med verdenskjente artister som Beyoncé og Rihanna. Foto: Nyhetsspiller

Store navn

Men Stargate er ikke de eneste musikkprodusentene som skal opptre. I tillegg kommer den franskkanadiske musikeren og produsenten, Daniel Lanois.

– Dette er kanskje ikke et så kjent navn for folk flest, men folk kjenner til platene han har skapt som produsent. Det er blant annet to av de beste platene til Bob Dylan, to av de beste platene til U2, Peter Gabriel og Emmylou Harris. I tillegg er han en kjempefin artist selv også, forteller Myhr.

Ifølge Myhr har Lanois i forkant av opptredenen i Trondheim i august komponert musikk spesielt for Nidarosdomen som blir festivalens avslutningsnummer.

Samtale med Hivju

Den norske skuespilleren, Kristoffer Hivju, mest kjent fra HBO-serien Game of Thrones kommer til Trondheim under Olavsfestdagene. Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Mange store artister er booket til Trondheimsfestivalen, men det Olavsfestdagene er mye mer enn en musikkfestival. De såkalte vestfrontmøtene er også en populær del av programmet.

– Vestfrontmøtene er samtaler på vestfrontplassen ved Nidarosdomen som handler om tro og samfunn. Hit kommer blant annet Margret Ohlin, Kristoffer Hivju, Bjørn Eidsvåg og Åsne Seierstad, forteller Myhr.

Samtalene er gratis og 7 samtaler samlet til sammen 5000 mennesker i fjor. I år arrangeres ni samtaler og de fleste skal sendes direkte på NRK.