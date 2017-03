– Det har vært veldig gøy, det har vært en fantastisk reise og gått over all forventning. Vi må kanskje tenke på en feiring, sier Tor Erik Hermansen til NRK.no.

NRK møtte Hermansen i Stargate sitt studio i Los Angeles i forbindelse med Grammy-utdelingen tidligere i år.

Han var da ikke klar over hvor lang tid det hadde gått siden han og Mikkel S. Eriksen startet å jobbe sammen.

– Men det stemmer kanskje det. 20 år har gått veldig fort, jeg er nesten sjokkert over at det har gått så lang tid, smiler han.

Imponert over sangene, men ikke artistene

Det var i 1997 at de to produsentene først startet samarbeidet som til slutt endte opp som suksesshistorien Stargate.

Hermansen fra Askim jobbet som talentspeider for Warner Norge, mens Eriksen hadde startet på karrieren som musikkprodusent i Trondheim.

– Han var angivelig den eneste andre personen i Norge som likte amerikansk R&B. Jeg dro til kontoret hans og han ble veldig imponert over sangene og produksjonene våre, men ikke artistene vi hadde, har Eriksen tidligere sagt til musikkteknologi-magasinet Sound on Sound.

De to bestemte seg for å samarbeide om artistene Eriksen hadde signert for sitt plateselskap.

– Det var begynnelsen på vårt samarbeid som Stargate.

Det er 7 år siden Stargate fikk produsentprisen under Spelemannprisen. Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Debuterer med Pink og Sia

Nå har de to bestemt seg for å ta steget ut som artister på egen hånd, skriver 730.no.

Allerede i fjor sommer fikk man et lite hint, da de to var DJ-er og varmet opp for Coldplay sin konsert på konsertarenaen Rose Bowl i Los Angeles, som har en publikumskapasitet på 92.500.

På en nyopprettet Instagram-konto har det blitt delt flere smakebiter på det som skal være debutsingelen «Waterfall». På låten har de med seg Pink og Sia i en duett.

Stargate har tidligere samarbeidet med Sia Furler på den globale hiten «Diamonds», som tok førsteplassen på Billboard Hot 100.

– I en god fase

Tor Erik Hermansen møtte NRK i hagen bak studioet til Stargate i Los Angeles tidligere i år. Foto: Sebastian Nordli / NRK

I fjor bidro Sia også på «Try Everything» av Shakira. Låten ble nominert til årets Grammy i klassen «Beste sang skrevet for visuell media» – 10 år etter at Stargate ble nominert til «Årets innspilling» med Beyoncés «Irreplaceable».

– Det er på musikken man skjønner hvor fort tiden går. 10 år blir så abstrakt, men når man tenker på at det var da den låten kom ut, så er det likevel ikke så lenge siden, sier Hermansen til NRK.

Er det like gøy nå som da dere startet?

– Det er ikke like gøy hver dag, men da må man finne noen nye mennesker og omgivelser å jobbe i. Så får man plutselig «kicket» igjen. Det skal bare én ny samarbeidspartner eller låtskriver til, så er det som å starte på nytt igjen. Akkurat nå er vi i en god fase og det er kjempegøy.