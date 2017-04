– Det er langt fra et lite studio på Selsbakk til det de holder på med nå. Og det de har klart, er helt unikt.

Det sier den erfarne produsenten Stian Aagaard, som er hyret inn for å produsere showet 3. august.

Hitmakere

I over 20 år har hitmakerne i Stargate herjet på toppen av verdens musikklister. Nå kommer de til Trondheim, hvor eventyret startet. Så fortsatte de i London, New York og videre til Los Angeles hvor de bor nå.

NÆRT SAMARBEID: Stargate har laget flere hitlåter for Beyoncé. Foto: Daniela Vesco / Ap

– Sammen har de produsert og skrevet låter for verdens mest kjente artister som Coldplay, Rihanna, Beyoncé, Ne-Yo og flere. De vil by på en hitparade av de sjeldne, og publikum kan vente seg en opplevelse utenom det vanlige, sier Aagaard.

Stargate har hatt ti nummer én-hits i USA, og hatt 40 låter på topp10 og solgt over 25 millioner plater i UK. Så repertoaret vil nok være kjent for de fleste denne augustkvelden.

Fra bakmenn til artister

Stargate tar nå steget fra bakmenn til artister. I fjor sommer varmet de opp for Coldplay under deres konsert i Los Angeles foran 90.000 publikummere, noe som ga mersmak. Og nylig ga de ut sin første singel, Waterfall, der de har Pink og Sia med seg i duett.

Innen konserten i Borggården har de suksessrike musikkprodusentene planer om å gi ut flere singler.

STOLT: Programsjef i Olavsfestdagene, Jens Storli (t.v.), og produsent Stian Aagaard gleder seg til å by publikum på en helt spesiell konsertopplevelse med Stargate. Foto: Grete Thobroe / NRK

Under Olavsfestdagene har de sin aller første helaftens konsert noensinne, og et helt unikt audiovisuelt show er under planlegging.

Idol

– Vi har arbeidet for å få Stargate til festivalen i mange år, og er stolt over at vi nå endelig får dem hit. Det blir en helt fantastisk kveld, sier programsjef i Olavsfestdagene, Jens Storli.

Og timinga kunne ikke vært bedre.

– Vi har idol som tema for festivalen i år, noe vi kommer til å belyse på mange måter i år. Og at vi da får Stargate, som er idol sjøl, er strålende. I tillegg har de arbeidet med de virkelig store idolene innen musikken, sier Storli.

– Stargate har banet vei for en ny generasjon musikere, og vist at en kan lykkes om en har talent. De har bidratt til at norsk musikk står sterkere enn noen gang, sier Jens Storli.