Sivilarbeider: – Sjokkert over hva læreren fikk gjøre

Tirsdag ble det kjent at Trondheim kommune beklager uakseptabel oppførsel fra lærer på en barneskole i byen. Ifølge Rådmann Morten Wolden går saken ti år tilbake i tid, men etter det NRK erfarer har foreldre reagert på denne lærerens oppførsel i mer enn ti år.

– Jeg var mildt sagt sjokkert over hva denne læreren fikk gjøre og oppførselen hennes, forteller en mann som var sivilarbeider ved skolen i 2004.

Flyttet for å unngå at sine barn startet på skolen

Han forteller at skolen gjorde tiltak for at denne læreren ikke skulle være alene med elever.

– Læreren hadde en egen evne til å velge ut enkeltelever og henge ut deres svake sider. Hun stakk der det gjorde vondt, forteller han.

For sivilarbeideren endte det med at han sluttet på skolen for å unngå at hans barn begynte på skolen når de kom i skolepliktig alder.

Mener det er mobbing

Flere foreldre NRK har vært i kontakt forteller lignende historier. En av dem, som hadde barnet sitt ved skolen for rundt ti år siden, forteller at hun angrer på at hun ikke har tatt grep tidligere.

– Jeg sitter nå å utarbeider en klage. Vi ble oppfordret til det av rådmannen. Dette er noe jeg har tenkt på i mange år og angrer på at jeg ikke har gjort det.

Frode Fredriksen er selv rektor og holder foredrag om mobbing. Han tror lærere som mobber barn ikke blir tatt alvorlig nok.

Frode Fredriksen er rektor og holder foredrag om blant annet mobbing. Han mener det er lite oppmerksomhet rundt lærere som mobber elever. Foto: Arild Moe / NRK

– Dette med mobbing fra lærere har nesten ikke vært et tema. I undersøkelser ser vi at lærere som mobber er et problem.

Han tror også at mobbing av elever skjer oftere enn vi tror.

– Det er veldig alvorlig for et barn å bli utsatt for mobbing fra en lærer. Mobbing i seg selv er alvorlig for en barn, men spesielt alvorlig når en lærer utøver mobbing. Da blir eleven utrygg på alle mulige måter.

– Systemfeil

At saken er alvorlig, er også Utdanningsforbundet i Trondheim enig i. De har som har som oppgave å ivareta medlemmene, altså lærerne, men leder Geir Røsvoll er på generelt grunnlag klar på at trakassering eller utilbørlig læreradferd, ikke er akseptabelt.

– Læreren har et helt åpenbart ansvar selv, men det er også skoleledelsen ved rektor som har ansvar for eventuelt å gripe inn dersom det foregår ting som ikke bør foregå i et klasserom, sier Røsvoll.

– Hvis man over tid får kritikk og det ikke skjer noe, har man en systemfeil, mener han.

– Ikke akseptabelt

– Den enkelte rektor har ansvar for å bringe slik oppførsel til en avslutning, sier konstituert kommunaldirektør for oppvekst, Olaf Løberg. Foto: NRK

Konstituert kommunaldirektør for oppvekst, Olaf Løberg, forteller at de først fikk kjennskap til lærerproblemet i 2016.

– Dette er ikke akseptabelt. Den enkelte rektor har ansvar for å bringe slik oppførsel til en avslutning. Når det skiftes rektor, har man ansvar for å viderebringe saken til den som overtar etter seg.

– Her har rektor syndet?

– Jeg opplever at de burde gjort jobben som om det ikke hadde vært noe rektorbytte, og det har tydeligvis ikke skjedd.