Far: – Vanskelig for oss å forstå at noe sånt kan skje

– Over tid så opplevde vi at vårt barn ble tråkket på, plukket på og utsatt for stygge kommentarer, stygge blikk og dårlig oppførsel fra en lærer, forteller far til et av barna.

Tirsdag ble det kjent at Trondheim kommune beklager uakseptabel oppførsel fra en lærer på en barneskole i byen.

– Vi trodde i starten at det handlet om at han (sønnen) var forsiktig, men så viser det seg at læreren hadde plukket seg ut han og noen andre som læreren rett og slett var slem med og sa stygge ting til, forteller faren.

Ble bedt om å ikke gå til media

En annen far NRK har snakket med forteller at hans datter var nervøs og gråt om kveldene fordi hun måtte på skolen.

– Jeg fikk høre om hendelser i klasserommet som ikke var bra. Mot jul det året begynte datteren vår våkne klokken fem om morgenen fordi hun var redd for å komme for sent på skolen. Da vi sto opp satt hun påkledd og klar med skolesekken ved utgangsdøra, forteller faren til jenta som hadde den samme læreren rundt 2003.

Foreldrene fikk etter hvert et møte med skolen.

– Løsningen fra skolens side var la jenta vår skifte klasse. Dette aksepterte skolen glatt. Et kriterium var at vi ikke skulle gå til media.

Dette gikk foreldrene med på fordi de ikke hadde overskudd til å ta kampen, forteller faren til jenta.

– Grunn til å beklage

Rådmann i Trondheim, Morten Wolden forteller at saken med læreren går ti år tilbake i tid.

– Når det gjelder hva som har skjedd i de enkelete tilfellene, er det vanskelig å gå inn på.

– Vi gjenopptok en gjennomgang av saken og ser i dag at det er grunn til å beklage overfor disse elevene, sier Wolden.

Læreren er nå pensjonert og jobber ikke ved barneskolen.

Wolden mener ikke det er grunnlag for å si at hensynet til læreren gått foran hensynet til elevene.

Ønsker system som tar varslere på alvor

Faren til gutten forteller til NRK at han setter stor pris på at kommunen har kommet med en beklagelse.

– Det viktigste er jo at de forhåpentligvis har et system som gjør at de kan ta varslere på alvor, også barn. Som ellers i samfunnet er varslerne viktig. Hvis de har et system for dette så går det fortere å få hjelp neste gang, sier faren.

NRK har vært i kontakt med læreren. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg.