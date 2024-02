Mange jenter blir overrasket når Kim (23) sjekker dem opp

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Bare sju prosent av unge voksne blir kjærester etter å ha møtt hverandre på byen.

70 prosent av unge nordmenn bruker, eller har brukt, datingapper.

Professor Mons Bendixen ved NTNU mener datingapper kan ha gjort det vanskeligere for folk å sjekke opp andre på tradisjonell måte.

Bendixen oppfordrer folk til å avvise på en hyggelig måte for å gjøre sjekkekulturen mindre skummel.

Når Kim Hamre er på kafé eller utested og ser ei dame han blir nysgjerrig på, har han null problem med å gå bort til henne. 23-åringen fra Bergen tør å gjøre det også uten alkohol eller kompiser som backer.

– Det er mange jenter som blir overrasket og sjokkert over at jeg gjør det, og det er veldig artig. Også vennene mine blir overrasket, fordi de fleste av dem ikke tør.

Redd for ubehag

7 av 10 unge nordmenn bruker, eller har brukt datingapper, viser en NRK-undersøkelse.

Å møte en kjæreste der, er langt vanligere for de unge enn å møte en kjæreste på byen. Det går et klart skille mellom folk over og under 40 år:

Først det åpenbare: Mange eldre møtte garantert kjæresten før datingappenes tid. Tinder kom i 2012, og har 75 millioner månedlige aktive brukere, ifølge World population review. Norge er på listen over land med spesielt mange brukere.

I dag er Tinder bare én av mange i samme gate. Hinge, Happn, Bumble, Raya – for å nevne noen. Er datingappene kommet i tillegg til sjekking på byen, eller i stedet for?

Hinge reklamerer med at dette er datingappen som er laget for å slettes. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg føler veldig mange er sjenerte i dag. Med en gang vi er i en ubehagelig situasjon, tar vi opp telefonen og distraherer oss, sier Hamre.

Har folk glemt å flørte?

I starten av 20-årene var Anniken Lauritzen (33) på datingapper. Hun var der for å finne kjæreste. Men hun traff som regel traff på folk som ville noe annet.

Nå vil hun være singel, men er veldig glad i å date for godt selskap og ego-boost.

– Jeg spør gjerne venninner om de har kompiser å spleise meg med. Det er alltid noen som mener de har den perfekte for meg. En kollega, bror eller nabo. Selv om det ikke alltid er en match, blir det en god historie.

Det verste du får er et nei, sier Anniken Lauritzen, som gjerne spør om noen vil på date. Foto: Anniken Lauritzen

33-åringen deler om datinglivet sitt på sosiale medier. Mange av datene får hun fordi folk tar kontakt med henne der.

– I sommer traff jeg flest folk ute. På trening og kafeer. Det er fordi jeg løfter blikket og tør å ta kontakt. Nå er vi mer hjemme, så nå er det helt klart på Instagram og lignende jeg møter flest.

Lauritzen mener folk må slutte å være så redde for avvisning.

– Det virker som folk har glemt å flørte. Det er sikkert ulike grunner til det, men alder kan jo gjøre at vi blir mer redde for å bli avvist. Det verste du får er et nei.

Kan gi dårligere selvtillit

Mons Bendixen er professor ved Institutt for psykologisk på NTNU, og har blant annet forsket på studenters bruk og erfaring med Tinder. Han tror datingappene kan ha bidratt til at en god del av oss synes det er vanskeligere å sjekke på byen.

– For en del folk tror jeg datingapper er en erstatning, fordi de opplever det som tryggere. Avvisningen man får der inne, er jo litt annerledes enn en direkte fysisk avvisning på byen.

Professor ved NTNU, Mons Bendixen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Men selv om sjekking bak en skjerm kanskje oppleves tryggere, er sjansen for å lykkes på datingapper relativt liten, ifølge NTNU-forskningen.

– Det er få som lykkes på Tinder. De lykkes ikke med å finne en stabil partner, og lykkes heller ikke med et kortvarig seksuelt forhold, sier professoren.

Han påpeker at du opplever flere avvisninger på datingapper, og at omfanget kan være alvorlig for selvtilliten du trenger for å sjekke i den virkelige verden.

– Følelsen av å være attraktiv avhenger av at du får positiv respons. Får du lite respons, eller mye negativ respons, føler du deg mindre attraktiv. Flere er nok mer desillusjonert nå enn før, fordi de nå har prøvd enda en måte å skaffe seg partner på – også der uten å lykkes.

Tinder er verdens mest brukte app for dating og sjekking. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Har ikke alltid vært utadvendt

Kim Hamre er gjerne innom Tinder et par ganger i uka for å sveipe litt. Alle datene han har vært på de siste årene, har for øvrig blitt avtalt etter et fysisk møte. Kanskje er det enkelt for ham, som er så uredd og sosial?

– Jeg har ikke alltid vært utadvendt. Hvis jeg møtte en fremmed før, kunne jeg gjerne ta opp telefonen, fordi jeg var utenfor komfortsonen og trengte et sted å flykte til.

Han har fått god trening etter at han ble aktiv innen politikk og organisasjonsliv. I tillegg er han bevisst på å starte samtaler, og har gjort seg veldig gode erfaringer med det.

Kim Hamre har øvd seg på å bli mer utadvendt. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Hvis jeg møter folk i virkeligheten går det mye bedre enn på Tinder. Det er mye enklere å forstå hverandre, og da er det lettere at det fører til noe.

Og han deler et tips.

Essensielt for flørting

– Øyekontakt har veldig mye å si, merker jeg. Når jeg har vært ute på byen og møtt på jenter, går det mye bedre om jeg er selvsikker og kan holde god øyekontakt. Det er helt umulig på Tinder.

Her er Hamre inne på noe, skal vi tro professor Bendixen, som har forsket også på hvilken flørting som funker best.

– Helt grunnleggende for flørting er øyekontakt og smil, sier Bendixen.

Berøring derimot ...

– Det er risikosport! Folk liker som regel ikke å bli tatt på tidlig i samtalen.

Og hva når du er den som sjekkes opp?

– Det ligger et ganske stort ansvar hos den som blir kontaktet, sier han, og oppfordrer folk til å avvise på en hyggelig måte for at sjekkekulturen i det virkelige liv skal bli litt mindre skummel.