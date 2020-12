Politiet forteller hvordan du kan avsløre en nettovergriper

Politibetjent Didrik Lund Løseth og spesialetterforsker Jørgen Bendiksen er ofte på patrulje. Men ikke ute på gata.

De patruljerer i de mørke krokene av nettet.

Der hvor de som vil utnytte barn for seksuell tilfredsstillelse opererer.

Presset

Løseth jobber i Sobi-gruppa i Trondheim. Sobi står for «seksuelle overgrep mot barn på internett».

De seks etterforskerne i gruppa er under et ekstremt arbeidspress.

Politiet bruker 30 prosent av ressursene sine på 3 prosent av sakene. Blant disse 3 prosentene er mange av overgrepssakene

At politiet har mye å gjøre, har NRK fått bekreftet gjennom et stort graveprosjekt.

NRK har blant annet gått gjennom nesten 2000 dommer fra norske rettssaker fra 2015 til og med 2019 som omhandler seksuelle overgrep mot barn og seksualisering av barn under 16 år.

Oversikten viser at over 2300 barn er navngitt som ofre. I tillegg er det snakk om mange tusen navnløse barn fra overgrepsbilder og -videoer.

Nettovergrepene

Tallene viser at stadig flere dømmes for overgrep mot barn på nett.

I 2015 fant NRK 165 dommer som omhandler seksuallovbrudd mot barn på internett. I 2019 var tallet steget til 244. Det er en økning på 48 prosent i løpet av fem år.

Grafikk: Tuva Tagseth / NRK

Seksuelle overgrep mot barn på internett kan deles inn i to hovedtyper:

Barnelokking, kalt «grooming». Overgriperne bruker nettet til å få kontakt med barn for å utnytte dem seksuelt.

Nedlasting av overgrepsmateriale. Overgriperne skaffer bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn. Noen deler dem videre.

En Kripos-rapport fra 2019, viser at mange av overgriperne på nettet også har begått fysiske overgrep.

Mange av metodene overgriperne bruker for å komme i kontakt med barn på nett, er godt beskrevet i dommene i NRKs oversikt.

Noe av det vanligste, er å bruke sosiale medier hvor det er helt vanlig at barn og unge henger.

Instagram, Snapchat og Skype

I dommene står det om voksne menn som fant barn på Instagram, for så å legge dem til som venn på Snapchat.

Det er nemlig helt vanlig at barn og unge har Snap-navnet sitt i den såkalte «bioen» på Instagram. Det som står i bioen vises også hos barn og unge som har lukket profil.

Et eksempel på hvordan en profil kan se ut på Instagram. Grafikk: Kristin Rydland / NRK

Mange som vil utnytte barn seksuelt utgir seg for å være jevnaldrende. Politiet forteller at det vanligvis er slik overgriperne bygger relasjoner og tillit. Slik kan barna lokkes til å sende seksuelle bilder og filmer.

Jørgen Bendiksen er ansatt i enhet for digitalt politiarbeid, og forteller om en typisk sak han etterforsket.

Ei jente på 14 år hadde innledet kontakt med en gutt på 12 via chatteforumet Omegle.

Jenta spurte om de kunne fortsette praten på Skype. Det sa gutten ja til. Han ble raskt sjarmert av den søte jenta, som var et par år eldre enn ham.

Kameraet til jenta funket aldri. Men etter noen dager med prat, sendte hun et stillbilde av seg selv.

Et nakenbilde. Nakne bryster.

Og hun ville ha noe tilbake.

Grafikk: Kristin Rydland / NRK

Endret oppførsel

Foreldrene til gutten syntes han begynte å endre oppførsel.

12-åringen ville være mer for seg selv. Da han satt med mobilen, var han alltid så opptatt av å skjule skjermen.

Foreldrene spurte ham om noe spesielt foregikk.

Da innrømmet sønnen at han hadde noe på gang med ei jente på 14. Praten mellom de to hadde foregått i et par ukers tid.

Alderen til jenta fikk foreldrene til å stusse. Hvorfor ville hun ha et nettforhold til en 12-åring? De syntes det var såpass rart at de valgte å se nærmere på samtalene.

Det de leste, fikk dem til å kontakte politiet.

Avslørt av brusflaske

Jørgen Bendiksen gikk inn i nettforholdet til gutten og jenta.

Noe av det hun skrev, fikk ham til å fatte mistanke.

ER DER OVERGRIPERNE ER: Jørgen Bendiksen er sivilt ansatt som spesialetterforsker i politiet, for å jobbe spesielt med etterforsking av elektroniske spor. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Da han kom over et bilde som hun hadde sendt, var det brått mer mistenkelig.

Bak jenta på bildet, vistes en brusflaske som ikke fås kjøpt i Norge.

Mistenkelig for politiet, men ikke for gutten. Han så bare den søte jenta.

Jente 14 viste seg å være mann 40.

Før han ble tatt, prøvde han flere ganger å opprettholde kontakten med 12-åringen.

NRKs gransking viser at flest jenter blir utsatt for seksuelle overgrep. Men 12-åringen er langt fra den eneste gutten.

– Ikke overvåk barna

Historien om gutten på 12 viser hvor viktig det er at foreldre følger med, understreker Jørgen Bendiksen og Didrik Lund Løseth.

De mener at du som mor eller far må være like interessert i hva barna gjør alene på nett, som alene på gata.

– Overgriperne er der barna er. Er det apper, chattesider eller sosiale medier som er populære blant barn, er overgriperne der, sier Bendiksen.

Spesialetterforskerne anbefaler ikke fullstendig overvåking av barnas privatliv – det kan føre til flere hemmeligheter.

Men de ber deg snakke åpent med dem om hva nettet faktisk kan by på. Om at det noen ganger kan være en voksen «forkledd» som barn i den andre enden av en chat.

Som når personen ikke forstår slang og forkortelser barn bør forstå, eller nøler med å sende bilder av seg selv.

FELLES REGLER: Anders Sunde-Eidem synes foreldre bør lage felles nettregler for barn i samme omgangskrets. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Anders Sunde-Eidem er leder for felles enhet for etterretning og etterforsking i Trøndelag politidistrikt.

Han snakker varmt om «foreldrekoordinering», slik at barn i samme omgangskrets har felles regler for nettbruk.

Da kan barna slippe en del av gruppepresset fra vennene sine.

– Det er for eksempel en aldersgrense på 13 år for å være på Snapchat. Men slett ikke alle følger den, sier han.

Nye trender for overgrepsbilder

Når det gjelder nedlastning av overgrepsbilder og -videoer, er det ikke lenger vanlig for overgriperen å ha et stort arkiv lagret på egen harddisk.

Nå er nemlig hastigheten på opplasting og nedlasting av datafiler så høy, at flere heller sletter filene etter å ha sett på dem.

– Vi ser også en tendens til at såkalte skylagrings-tjenester brukes til deling av overgrepsbilder, forklarer Løseth.

Da bor filene i enorme dataservere, ofte plassert utlands.

– Lenker til filene deles i forum. Med et par tastetrykk, har man tilgang til store mengder overgrepsmateriale, selv om de ikke er lagret på egen datamaskin, sier han.

Det gjør det vanskeligere for politiet å få fatt på bevis.

OVERGREPSBILDER: Her ser du overgrepsbilder rulle over skjermen til politiet i Trondheim.

Nok en trend er direkteoverførte overgrep fra fattige land.

I dommene NRK har gjennomgått, er det flere eksempler på nordmenn som har strømmet overgrep fra Filippinene.

Politietterforskerne i Trondheim sier overgriperne lettere kan utnytte fattige barn nå som nettet bygges ut i alle verdenshjørner.

Internett er et paradis for personer som vil begå seksuelle overgrep. Den teknologiske utviklingen gjør det enklere for dem – og vanskeligere for politiet.

Men også politiet har sine metoder. De vil ikke røpe for mye, men ofte er det de som ligger foran i løypa og har kontrollen. Alt for å få kloa i dem som vil skade barn.

POLICE2PEER: Denne videoen med politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen kan dukke opp når en person prøver å laste ned bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Videoen er en del av politiets satsing Police2Peer. Du trenger javascript for å se video. POLICE2PEER: Denne videoen med politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen kan dukke opp når en person prøver å laste ned bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Videoen er en del av politiets satsing Police2Peer.