Det er ikke det første pillekameraet. Men det er den første modellen som ikke bruker batteri ved dataoverføring.

Det forteller Ilangko Balasingham, som er professor ved NTNU og seksjonsleder i intervensjonssenteret ved Rikshospitalet.

Ifølge ham er det mer som er annerledes med det nye pillekameraet på 2,5 centimeter.

Det tar høyoppløselige bilder, og kan styres utenfra for å få bedre opptak.

Målet er raskere å oppdage og forebygge tarmkreft.

– Det er en utposning som vi kaller polypper, og når vi ser at den er i ferd med å utvikle seg til kreft, ønsker vi å fjerne den, sier Balasingham.

Her viser forsker Ali Khaleghi, professor Ilangko Balasingham og forsker Hemin Qadir fram det nye pillekameraet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Enklere og raskere

Forskningsprosjektet er finansiert av EU, og er et samarbeid mellom NTNU, Telenor og Rikshospitalet.

Balasingham forklarer at det i dag er tidkrevende å få gjennomført tarmundersøkelser ved sykehus.

I tillegg kan det ofte være ubehagelig, og ikke minst kostbart.

– Tidlig oppdagelse av tarmkreft, eller før det har blitt kreft, er veldig viktig. Vi kan behandle eller forlenge livet, sier han.

I Norge skal det startes et screeningprogram for alle over 55 år. Og professoren har tro på at pillekameraet sammen med kunstig intelligens kan brukes til dette.

– Vi har ikke nok leger for å gjøre koloskopi, sier han, som beskriver dette som en mye enklere og raskere løsning.

I framtida ser professoren for seg at folk kan få tak i pillen på apoteket.

– De tar pillen selv, også sendes informasjonen til en skyløsning. Når den er gransket så får man resultatet fra en maskin. Den forteller hvordan det har gått, men det må sjekkes av en lege.

Han legger til at det å bruke kunstig intelligens vil være en stor besparelse i forhold til at legen bruker timevis på å se gjennom hver video.

Forskerne tror det nye pillekameraet kan brukes i det nye screeningprogrammet som alle over 55 år skal få tilbud om. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Inngår i forskningsprogram

Pillekameraet inngår i forskningsprogrammet 5G-HEART 5G Health.

Dette tar i bruk 5G-nettverksteknologi i alt fra medisinsk utstyr til overvåking av oppdrettsfisk, ifølge Gemeni.no.

De skriver at en fordel med å bruke et slikt pillekamera er at man også får undersøkt tynntarmen, som man ellers ikke kommer til med vanlig koloskopiundersøkelse.

Forskergruppen ved NTNU har også utviklet en variant av pillekameraet som ikke skal svelges, men brukes «nedenfra og opp».

De har allerede startet samarbeid med en tysk industriell partner for å sette prototypen i produksjon.