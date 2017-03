– Jeg føler ikke at jeg er velkommen på toget. Sist jeg reiste med tog var det så dårlig service og lite tilrettelagt at jeg måtte ta maxitaxi hjem fra Trondheim, sier Staven.

Trønderbanen har lokaltog med nesten 20 avganger i døgnet, men de er for gamle for å ta på elektriske rullestoler. Staven er nestleder i Norges Handikapforbund i Steinkjer og omegn, og mener det er på høy tid at dette gjøres noe med.

– Jeg synes det er helt meningsløst at Nordlandsbanen er det eneste toget for oss med elektrisk rullestol. Det begrenser våre muligheter veldig. Vi burde ha de samme mulighetene som andre.

Dørene på toget skal visstnok være for smale til å få inn elektriske rullestoler. Foto: Nora Kalkenberg / NRK

Gamle tog

Trønderbanens togsett er 30 år gamle, laget etter den tids standard.

– Inngangspartiene på disse togene er ikke laget for å kunne ta inn rullestoler med den størrelsen og tyngden elektriske rullestoler har, forteller markeds- og kommunikasjonsansvarlig i NSB Nord, Heidi Lyng.

Staven har på grunn av dette ikke tatt tog på ti år, og synes det er merkelig at det ikke har blitt gjort noe før.

– Det er helt bak mål at de snakker om at flere burde reise kollektivt for å spare miljøet, så sørger de ikke selv for at jernbanen er tilrettelagt i henhold til 2017.

Elektrifisering av Trønderbanen

For at Trønderbanen skal kunne ta imot elektriske rullestoler, må jernbanen på denne strekningen elektrifiseres.

Brede Nermoen i Bane Nor, håper at elektrifiseringen kan være ferdig til 2023. Foto: Rune Kjær Valberg

– Når Bane Nor er ferdig med elektrifiseringen kan vi ta i bruk nye togsett som er universelt utformet ut ifra dagens standard og krav, sier Lyng.

Brede Nermoen i Bane Nor er ansvarlig for elektrifiseringsprosjektet av Trønderbanen, og han håper de vil være ferdige til 2023.

– Hvis vi får helt optimal finansiering for en investeringsbeslutning på Stortinget i juni, vil vi være ferdig i Stjørdal i utgangen av 2019 – og i Steinkjer og Meråker i 2022, sier Nermoen.

Ønsker å slappe av

Staven er avhengig av spesialbil for å reise til for eksempel Trondheim.

– Det hender seg at jeg må dit på møter eller behandling. Da hadde det vært kjekt å kunne reise med toget slik at jeg kan slappe av. For en rullestolbruker er det ganske krevende å kjøre tur/retur Trondheim.

Han ønsker å ha mulighet til å reise med den elektriske rullestolen sin, som også har høy komfort sammenlignet med den manuelle.

– Det er justeringer på setet, jeg kan legge meg bakover, strekke ut føttene. Jeg kan på en måte sitte sånn som jeg ville gjort i en av stolene på toget, derfor er den mye bedre å reise med.