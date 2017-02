Regiondirektør Børge Nilsen i NSB er strålende fornøyd med passasjerveksten på Trønderbanen. Foto: Per Steinar Gundersen / NRK

Hilde Grimstad valgte toget da hun skulle på møte i Steinkjer mandag. Hun jobber i Trondheim og synes det er kjekt å kunne jobbe mens hun reiser. Foto: Marit Langseth / NRK

– For Trønderbanen var 2016 et helt fantastisk år. Vi fikk litt over 1,2 millioner reisende. Det er en stor økning fra året før, sier regiondirektør Børge Nilsen i NSB.

Økningen på toget var i fjor på 7,5 prosent. Det tilsvarer 88.000 flere passasjerer. Det er det høyeste antallet passasjerer målt noen gang på togstrekninga.

– Økningen skyldes nok først og fremst at togene er veldig punktlige. I tillegg har vi fornøyde pendlere og fornøyde kunder. Samtidig har vi utvida tilbudet til å gjelde sør for Trondheim også.

I desember 2014 ble Trønderbanen forlenga til Melhus. Dermed økte også kundegrunnlaget til NSB.

– Praktisk

På Steinkjer stasjon sitter blant annet Hilde Grimstad og venter på toget tilbake til Trondheim. Hun har vært på et møte i Steinkjer og er blant dem som synes det er praktisk å ta toget når hun reiser mellom de to byene.

– Det er fint å ta toget for da kan man jobbe litt mens man reiser. Da blir ikke tida bortkasta som den ville blitt dersom jeg skulle kjørt bil, sier Grimstad.

Hun trekker også fram at det er billigere enn å kjøre bilen samme strekninga. Men hun kunne ønska seg enda flere avganger.

– Nå er det avganger én gang i timen. Det passa ikke så godt i dag og nå har vi sittet her og venta i minst tre kvarter. Men jeg skjønner at de har behov for å fylle opp togene også, sier Grimstad.

– Fortsatt plass

Selv om stadig flere velger toget, så må passasjerene nøye seg med aldrende tog. Flere av 15 togsettene er mer enn 30 år gamle. Det gjør det utfordrende å holde dem i drift.

Med så gamle dieseltog er det heller ingen miljøgevinst å kjøre tog kontra å ta bilen. En elektrifisering av banen skal ikke stå klar før i 2023 – om det bevilges penger.

Dobbeltspor på Trønderbanen står også høyt på ønskelista til mange politikere. Det må til for at man skal kunne ønske ha hyppigere frekvens på togene.

– Vi vurderer tilbudet fortløpende. Men vi har fortsatt plass på flere av våre avganger, sier Nilsen.