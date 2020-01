Søndag holdt Helga Haugland Byfuglien sin avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen i Trondheim.

Etter gudstjenesten roste hun statsminister Erna Solberg fordi hun har brukt sitt moralske kompass da IS-barna ble hentet.

– Jeg har for egen del lenge gitt uttrykk for at det barnet som var sykt måtte komme heim sammen med moren. Ut fra hensynet til barnet først og fremst. Derfor synes jeg det var flott at regjeringen fikk dette til, sier Byfuglien.

Roser Solberg

Byfuglien gir støtte til det Erna Solberg har gjort for å hente IS-barna og moren.

– Fordi hun sto fram så tydelig og sa at dette var så viktig for henne. Ut fra hvordan hun tenker som et moralsk menneske.

Byfuglien sier at moral er noe av det verdisettet som et hvert menneske har kanalisert i seg. Hun sier moral er noe vi orienterer oss etter i vanskelige spørsmål.

– Da er det mange dilemmaer. Det å lytte til sin samvittighet og lytte til de verdiene man står for gir oss en renting. Så må man ta det valghet man finner riktig.

Statsminister Erna Solberg og Helga Haugland Byfuglien møttes til samtale i 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil ikke kommentere FrP

– Hva synes du om den retningen Fremskrittspartiet har i denne saken?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om det, sier hun.

– Hvor viktig er det at kirka tar et tydelig standpunkt i saker som dette?

– Jeg mener at kirka skal være både årvåken. Uttale seg og være tydelig i spørsmål som angår menneskeverd. Ikke minst hvordan barna tas vare på. I spørsmål som utfordrer oss alle, sier avtroppende preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien.

Ville ikke risikere at barn døde

Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har begrunnet hjemhentingen med at kvinnens fem år gamle sønn er syk.

– Jeg ville ikke risikere at en syk, norsk femåring døde i Syria, sa Solberg.

Frp kom med ramsalt kritikk av egen regjering og mente at partiet ikke fikk nok gjennomslag i regjeringen, og at det over tid hadde vært for mange grå kompromisser.

– Begeret vårt er fullt, slo Frp-leder Siv Jensen fast.

20. januar gikk Frp ut av regjeringen.

I følge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har statsministerens kommentar om at det var moralsk riktig å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn, hvorav det ene er antatt alvorlig syk, blitt tatt veldig dårlig imot i Frp.

Bispekollegiet under innsettelsen av Helga Haugland Byfuglien i Nidarosdomen i 2011. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Kvinnelige prester

Helga Haugland Byfuglien ble utdannet prest på 1970-tallet, og det har skjedd svært mye særlig når det gjelder synet på kvinner siden den gangen.

– Da jeg begynte gikk det en god stund før vi ble mange kvinnelige prester. I dag oppfatter jeg ikke dette som noe tema lenger. Så vi har kommet langt. Og så håper jeg vi kommer dit at vi ikke snakker om kvinnelige prester lenger, men bare om prester. Vi snakker jo ikke om kvinnelige statsråder heller, sier Byfuglien.

Men det er særlig et spørsmål som opptar biskopen. Nemlig rekrutteringen av prester til kirken. Mange steder i landet er det stor mangel på prester.

– Det er en alvorlig situasjon. Mange vil slutte i løpet av kort tid. Min oppgave blir å fortelle hvor flott det er å arbeide i kirken, og hvor flott det er å være prest og studere teologi. Så må vi sørge for at kirken framstår som en god arbeidsplass. Det å løfte fram at det er meningsfylt og det at du får brukt mange sider av deg selv, sier Helga Haugland Byfuglien.

Første preses i fast stilling

Helga Haugland Byfuglien kom fra stillingen som biskop i Borg bispedømme da hun ble Den norske kirkes aller første preses i fast stilling i 2011. Hun ble samtidig den første kvinne som ledet bispekollegiet.

Olav Fykse Tveit blir trolig ny preses i Den norske kirke etter Helga Haugland Byfuglien. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Byfuglien ble ordinert til prestetjeneste våren 1981, og hadde sin første prestetjeneste i Kolstad menighet i Trondheim. Senere var hun også generalsekretær i Norges KFUM-KFUK, før hun ble vigslet til biskop i Borg i 2005.

2. oktober 2011 ble hun innsatt i sin nye tjeneste som preses. Biskop Ole Christian Kvarme ledet handlingen i en fullsatt Nidaros domkirke, med alle landets biskoper og H.M. Kong Harald til stede.

På torsdag vil det bli kjent hvem som blir Helga Haugland Byfugliens etterfølger som preses i Den norske kirke. Bispemøtet har kun én nominert til oppgaven, nemlig Olav Fykse Tveit. Han er nå generalsekretær i Kirkens Verdensråd.

Går av som preses

Helga Haugland Byfuglien ble preses, eller ledende biskop, i Den norske kirke i 2011. Nå har hun fylt 70 år, og gir seg.

– Da skal jeg lese flere bøker, ta vare på kroppen min, og få mer tid til barnebarn og familie, sier hun til NRK.

Og biskopen røper en stor lidenskap for fotball.

– Ja, jeg er over gjennomsnittet interessert i fotball. I alle fall for kvinner i min alder. Jeg har barnebarn som spiller for «Kåffa» (KFUM/Oslo), og jeg lar meg veldig lett begeistre. Også av fotball. Jeg har sett mange kamper der, også med lag hvor jeg ikke har noen av mine med. Det er en fin avveksling for meg, sier hun.

Men når Byfuglien nå tar avskjed som preses og biskop, er det også mer alvorlige temaer som kommer fram. Blant annet hvordan kirken skal utvikle seg i framtiden. I konkurranse med mange andre trosretninger, og trossamfunn.

– Kirken må fornye seg. Vi må hele tiden se på nytt hvordan vi er, og hvordan framstår i møte med mennesker. Dette utfordrer kirken hele tiden, og det er utfordringen med å være en folkekirke, sier hun.