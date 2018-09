Rosenborg: Bendtner er «svært nedbrutt»

– Vi vet at det har vært en hendelse i Købehnavn, som Nicklas har vært invovlert i. Vi jobber for å skafffe oss fakta i saken, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug til NRK mandag ettermiddag.

Taxiselskapet DanTaxi bekreftet søndag at de har anmeldt Bendtner. Til danske BT kalte selskapet hendelsen «et alvorlig overfall» på en av sine sjåfører, som fikk brukket kjeven natt til søndag.

Spissen tok selv kontakt med klubben om det de kaller «en uheldig hendelse»:

– Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd, skriver klubben på sine nettsider mandag.

– Skulle helst ha vært foruten dette

Dyrhaug opplyser at Bendtner som resten av spillerne hadde fri i helga. Den danske spissen har vært noen dager i København for opptrening etter skade.

– Selvfølgelig hadde vi helst ville ha vært dette foruten. Nicklas Bendnter er en part i dette, og taxisjåføren er en part, sier Dyrhaug til NRK.

Stjernespissen kommer tilbake til Trondheim i starten av denne uka, bekrefter RBK.

– Når han er tilbake igjen, skal vi sette oss ned og snakke ut ordentlig om dette, forteller RBKs daglige leder.

Lei seg

Bendtner har fortalt Dyrhaug på telefon at han er lei seg for hendelsen.

– Det kan vel alle tenke seg, som har vært involvert i en slik situasjon. Utover det har jeg ikke noe mer å si. Vi må snakke med Nicklas personlig, sier Dyrhaug.

Dyrhaug kan ikke svare på om spissen er aktuell for neste RBK-kamp:

– Jeg vet heller ikke om han er fullt ut restituert.

NRK fulgte dagens Rosenborg-trening på Lerkendal. Ingen av hans medspillere ville svare på spørsmål om saken til NRK.

UTEN BENDTNER: Dagens Rosenborgtrening forløp uten Nicklas Bendnter, og ingen av hans medspillere ville kommentere saken. Foto: Kristin Grønning / NRK

Har beklaget

Rosenborg forklarer i dagens pressemelding at de har beklaget saken:

– Vi har også vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykt beklagelse for hendelsen uten at vi har fullstendig kjennskap til detaljene.

– Om saken havner i rettssystemet er vi trygg på at det danske rettssystemet håndterer denne saken på riktig måte.

Politiet i København bekrefter til NRK mandag at de har mottatt en anmeldelse om vold i København sentrum mot en taxisjåfør, men vil ellers ikke komme med flere kommentarer rundt saken.

– Vi har mottatt en anmeldelse fra taxisjåføren og den vil selvsagt bli behandlet, opplyser politiets pressetalsmann Ried Colbe til NRK.

– Veldig uheldig

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli er tydelig på at saken er svært kjedelig for Bendtner og klubben:

– Dette er veldig uheldig. Mest for Bendtner, men også for lagkompisene. Det tar fokus og energi som ene og alene skal brukes til å trygge topposisjon i serien, på å hevde seg i Europa League og på å ta cupgullet. Nå må energien brukes til andre ting, og det er uheldig for Rosenborg, sier Løfaldli til NRK.

Bendtner har flere episoder med lovens lange arm bak seg.

Fra september 2011 til mai 2012 havnet han i søkelyset til politiet hele fem ganger for ulike episoder, blant annet hærverk, vold og trafikkforseelser. I mars 2013 ble han dømt for promillekjøring og fratatt retten til å kjøre bil i tre år. Det ble også en millionbot. Promillen hans ble målt til 1,75.