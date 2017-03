Foto: Christof Stache / AFP

Mysteriet Bendtner Arsène Wenger klarte aldri å forstå Nicklas Bendtner. Nå er det Rosenborgs tur til å prøve å få frem det beste fra den danske spissen.

– Det er ikke alltid man klarer å få det beste ut av en spiller. Da må man overlate jobben til andre, sa Wenger til The Guardian om Nicklas Bendtner (29) for seks måneder siden.

Den danske spissen ble aldri det Arsène Wenger håpte han skulle bli i Arsenal-trøyen.

Nå får han igjen sjansen, denne gangen i Norge.

– På Lerkendal blir han oppdratt

Det var faktisk ikke en aprilspøk, slik Vålerenga faktisk gjorde for litt under et år siden. Den sagnomsuste dansken skal spille med nummer ni på ryggen i Rosenborg de tre neste årene.

– Jeg er ikke ekspert på norsk fotball ennå, men jeg vet at Rosenborg er begrepet på en stabil klubb som får det beste ut av sine spillere. Den slags stabilitet har jeg underprioritert og savnet siden min tid i Arsenal, skrev Nicklas Bendtner på Instagram da overgangen ble kjent.

Eksempelet er oppsummerende for karrieren til Bendtner. For urokråken har levd et nomadeliv i flere europeiske klubber, et liv preget av utenomsportslige episoder.

Klubbens gamle trener, Nils Arne Eggen, tror at dansken får stabilitet i Trondheim og at RBK har gjort et grundig forarbeid før de signerte ham.

– På Lerkendal blir han oppdratt, forteller Eggen til NRK.

– Det at han ikke skulle finne seg til rettet og at han skal bli en rabulist (opprørsk, journ.anm.) på Lerkendal og i Trondheims bymiljø, det er jeg ikke særlig bekymret for. Det har vi klart å takle veldig bra opp gjennom årene, sier den tidligere Rosenborg-treneren.

I VARMEN: Her er Nicklas Bendtner med Arsène Wenger på pressekonferanse under spissens tid i Arsenal. Foto: Paulo Duarte / AP

Hva skjedde egentlig med Nicklas Bendtner?

Han er et lite mysterium. 16 år gammel kom den lovende spissen til Arsenal.

Der fikk han raskt tillit og allerede året ga Arsène Wenger spilleren sjansen mot Sunderland i Premier League. I 2006 debuterte han på landslaget.

Alt lå til rette for en karriere som spiller på det ypperste nivået. Han spilte for klubben som var kjent for å satse på unge spillere, og ble satset på av manageren.

Han ble lånt ut til Birmingham for å skaffe seg permanent førstelagserfaring.

Så gikk det galt.

Starten på nedturen

Nedturen startet i 2009. Det året vraket han sin rådyre Aston Martin-bilen i en voldsom krasj, som fort kunne kostet ham livet.

– Jeg tror noen holdt hånden sin over meg. Hadde bilen min vært mindre, kunne det endt fatalt, sa Bendtner til The Guardian etter ulykken.

Samme år ble han avbildet med buksene nedenfor anklene på en nattklubb. Det skjedde etter 1–3 tapet for Manchester United i semifinalen i mesterligaen. Spissen la seg flat.

– Jeg var kanskje ung, men mine handlinger var preget av dårlig dømmekraft og noe jeg dypt angrer på, sa Bendtner etter episoden.

Det var nok etter disse episodene Wenger mistet troen på den unge, danske spissen. Spesielt da målene uteble. Benken ventet. Franskmannen klarte ikke å finne nøkkelen til å forstå Nicklas Bendtner.

I sesongen 2010–11 ble det 17 kamper i ligaen for Arsenal og to mål. Neste sesong ble spissen lånt ut til Sunderland.

DUELL: Zlatan Ibrahimovic i duell med Nicklas Bendtner. Sistnevntes karriere ble ikke like stor som den svenske superstjernen. Foto: BOB STRONG / REUTERS

Myten «Lord Bendtner»

Det var i Sunderland spissen ble voksen. Fotballspilleren ble, sammen med den tolv år eldre kjæresten Caroline Fleming, sønn til lille Nicholas. En skikkelig opptur. Fleming er dansk baronesse og det er også her kallenavnet «Lord Bendtner» stammer fra.

Kallenavnet passet Bendtner som hånd i hanske.

Spissen har alltid stått frem med god selvtillit på banen og med en enorm tro på egne ferdigheter. Ta bare en kikk på sitatene under:

Jeg bør starte hver kamp, spille hvert minutt og alltid være en del av laget. Nicklas Bendtner

Hvis du spør meg om jeg er en av de beste spissene i verden, svarer jeg «ja» fordi jeg tror på det. Nicklas Bendtner

Enten det er tennis, badminton fotball eller hva som helst. Jeg bare går ut og tror jeg kan gjøre det, og mesteparten av tiden kan jeg. Nicklas Bendtner

Dette er tre av mange uttalelser dansken har gitt fra seg gjennom karrieren, ifølge nettstedet talksport. Han har vært helt på grensen til å være en primadonna, uten å levere varene på banen

Arsène Wenger mener dette bildet er uriktig.

– Inntrykket folk har av ham er at han er for selvsikker, men jeg er ikke av den oppfatningen, uttalte Wenger til The Guardian i fjor.

I 2011 gikk baronessen og lorden fra hverandre. Det ble starten på en turbulent tid. Fra september 2011 til mai 2012 havnet han i søkelyset til politiet hele fem ganger for ulike episoder, blant annet hærverk, vold og trafikkforseelser. I mars 2013 ble han dømt for promillekjøring og fratatt retten til å kjøre bil i tre år. Det ble også en millionbot. Promillen hans ble målt til 1,75.

– Det er ikke ok å drikke og kjøre bil. Jeg tar det fulle ansvaret, sa Bendtner til Ekstra Bladet om episoden.

Vi drar et par år tilbake. Året er 2012, og Danmark møter Portugal til sin andre EM-kamp på arena Lviv i Ukraina. Portugal leder 2-1, men ti minutter før slutt dukker han opp for andre gang i kampen. Bendtner lurer seg fri på bakerste stolpe og stanger inn 2–2.

Så feirer han slik bare Bendtner kan feire ...

Dansken drar ned shortsen, løfter opp drakten og viser frem boksershortsen. Den er sponset av den irske bookmakeren Paddy Power, og dermed havnet Bendtner i trøbbel nok en gang.

LYKKEUNDERBUKSER: Nicklas Bendtner feirer 2-2-målet mot Portugal i 2012. Foto: Michael Probst / AP

– Det er bare lykkeunderbuksene mine. Jeg visste ikke at jeg brøt noen regler, men det vet jeg nå, meldte Bendtner.

Det brydde UEFA seg lite om, de ga Bendtner én kamps karantene og en bot på 100 000 euro for feiringen.

Bøtelagt for ikke å ha møtt opp til trening

Der gikk ikke stort bedre på banen. Etter lånet i Sunderland, der det ble åtte mål på 30 kamper, ble spissen lånt ut til Juventus.

Heller ikke hos «den gamle dame» ble det suksess. Null mål på elleve kamper ble fasiten på sesongen 2012–13. Arsenal hadde fått nok av urokråka og kvittet seg med spilleren.

Neste klubb som skulle prøve å få det beste ut av Bendtner ble tyske Wolfsburg, men det ble ingen suksess her heller. Spissen ble blant annet bøtelagt for ikke å møte opp på trening og havnet på kant med klubben etter å ha blitt avbildet kjørende rundt i Mercedes. Klubbens hovedsponsor er konkurrenten Volkswagen.

Mot slutten av april 2016 ble kontrakten hans terminert 14 måneder før den gikk ut, en praksis som er høyst unormal.

– Både Nicklas og vi hadde høye forventninger for hans tid i Wolfsburg, men etter to år ble hverken våre eller hans forventninger oppfylt og et videre samarbeid har ingen mening, uttalte Wolfsburgs mektige direktør Klaus Allofs.

Nedturen ble så stor at Bendtner vraket seg selv fra det danske landslaget.

TERMINERT: Kontrakten med Wolfsburg ble terminert. Foto: RALPH ORLOWSKI / Reuters

Eggen: – Kloning av Odd Iversen, Steffen Iversen og John Carew

Han prøvde å restarte karrieren i Nottingham Forest sommeren 2016, men et halvt år senere ble han solgt til Rosenborg.

Trenerlegenden Nils Arne Eggen tror dansken vil score målene klubben trenger for å vinne eliteserien også kommende sesong. Han er optimistisk på danskens vegne.

Kanskje blir 2017 sesongen der Bendtner skriver seg inn i Rosenborgs historie med gullskrift.

– Når han er i form er han en kloning av Odd Iversen, Steffen Iversen og John Carew. Jeg får ta med Gøran Sørloth også, så han ikke blir sur, sier Eggen til NRK.

Himmel eller helvete

Sportskommentator i den danske avisen BT, Morten Crone Sejerbøl, tror overgangen kan bli enten himmel eller helvete.

– Det er et potensielt kupp av Rosenborg hvis de gode intensjonene holder. På sitt høyeste nivå skal han være for god for norsk fotball, skriver kommentatoren, og utdyper hvorfor det kan gå galt:

– Det er en potensiell katastrofe hvis han føler seg for stor for lange vinterpauser, små fotballstadioner og dras mot pianobarer. Begge deler er fullt mulig.

Men alt Nicklas Bendtner trenger er en sjanse.

– Noen ganger når du er en spiller av denne kvaliteten trenger du bare en mulighet, sa Wenger i sommer da Bendtner signerte for Nottingham Forest.

Rosenborg er Nicklas Bendtners syvende mulighet.