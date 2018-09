Danske medier: Bendtner anmeldt for vold

Det skriver danske Ekstra Bladet og danske BT søndag.

Ifølge Ekstra Bladet ble Bendtner i de tidlige timer søndag anholdt av politiet. Han skal så senere ha blitt løslatt.

– Brukket kjeve

Overfor BT bekrefter taxiselskapet DanTaxi at de har anmeldt Bendtner.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve, sier kommunikasjonssjef i DanTaxi, Rasmus Krochin, til BT.

– Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfalleren er Nicklas Bendtner.

Ifølge begge de danske avisene mottok politiet i København anmeldelsen etter overfallet klokken 02.41.

Kommenterer ikke

Politiet har ikke ville bekrefte Bendtners involvering overfor verken BT eller Ekstra Bladet.

– Vi har hatt en anmeldelse om vold mot en taxi. Jeg kan opplyse noe ytterligere, sier Carsten Reenberg til BT.

Nicklas Bendtner spiller til daglig i Rosenborg. Klubben har ikke villet kommentere hendelsen til danske medier.

Sportssjef I RBK, Stig Inge Bjørneby sier til NRK at han ikke kan kommentere spekulasjoner i danske medier.

Heller ikke Bendtners agent, Ivan Marko Benes, vil si noe.