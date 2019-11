RBK-supporter har fått forelegg på 15.000 kroner etter vold mot ei vakt

Søndagens kamp kan bli unormalt kostbar for en av RBK-supporterne.

Mannen, som er med i supporterklubben Kjernen, ble pågrepet på tribunen i pausen av kampen på Lerkendal stadion.

Mandag morgen sier politiet til NRK at mannen har fått et forelegg på 15.000 kroner for kroppskrenkelse og for å ha vært til hinder for politiets arbeid.

Satt en time i arrest

Søndag kveld sa politiet til NRK at de mente mannen var med på bruken av pyro. De sa at dette, kombinert med dårlig oppførsel overfor vaktene på tribunen, førte til pågripelsen.

Ifølge supporterklubben sto mannen med flagg under kampen.

Nå opplyser politiet at bruk av pyro ikke var årsak til pågripelsen.

– Han ble pågrepet for vold mot ei vakt. Han dyttet vakta kraftig bakover. Det kunne gått skikkelig ille. Vi kunne ikke sitte der og se på, sier Håkon Jørgensen.

Han er innsatsleder i Trøndelag politidistrikt. Han sier at han aldri har vært vitne til slik vold mot ei vakt i løpet sine mange år som politi på Lerkendal.

Innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Håkon Jørgensen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Politiet fraktet mannen til arrest i Trondheim. Der satt han i cirka en time søndag kveld.

Tina Værnes, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, sier at mannen foreløpig ikke har tatt stilling til om han godtar forelegget.

Vakten som ble dyttet skal ikke ha blitt skadet, opplyser sikkerhetssjef Tor Arve Hegerberg i Rosenborg til NRK.

Pågrepet av politi iført RBK-skjerf

På videoen, som viser at mannen blir lagt i bakken av to personer, ser vi at i alle fall den ene er iført Rosenborg-skjerf.

Like etter pågripelsen valgte flere fra supporterklubben Kjernen å forlate stadion. Dette i protest mot pågripelsen av én av sine egne – ikke på grunn av selve kampen, som Rosenborg endte med å vinne 3–2.

På Facebook går Kjernen hardt ut mot politiets opptreden.

– Kjernen finner seg ikke i at sivilt politi utøver maktmisbruk som mange var vitne til på Øvre Øst i går. At det i det hele tatt befinner seg sivilt politi på tribunen, er horribelt, skriver Kjernen i Facebook-gruppen sin.

Politiet sier de opererer sivilt i slike sammenhenger for ikke å provosere.

Innsatsleder Håkon Jørgensen forstår ikke kritikken om at en eller flere politifolk iførte seg RBK-skjerf.

– Det var kaldt i går, og det må jo være mye bedre at han har på Rosenborg-skjerf enn Bodø/Glimt-skjerf, sier Jørgensen.

Sivilt politi fulgte nøye med på mannen i kampens første omgang, men valgte å vente til pause med å henvende seg til ham. Jørgensen understreker at politiet tilnærmet seg mannen på en forsiktig måte. Han tilbakeviser alt som har å gjøre med maktmisbruk.

– Vi hadde ei veldig forsiktig tilnærming. Det ble litt basking, før vi fikk ham på bakrommet og så i politibilen, forklarer Jørgensen.

Politiet, Kjernen og klubben skal ha møte

– For aggressiv.

Slik karakteriserer også Kjernens leder, Espen Viken, politiets opptreden. Han mener det så ut som at politiet nærmest pågrep en terrorist, og viser til videoen som ligger i toppen av denne artikkelen.

Leder av supporterklubben Kjernen, Espen Viken. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Han som ble hanket inn skal vi støtte på alt vi kan støtte ham på. Men det er så greit i Norge: Bryter du loven er du lovbryter. Da må du ta konsekvensene. Det betyr ikke at vi skal uglese ham. Vi støtter medlemmene våre, men gjør de noe dumt må de stå for det, sier Viken.

Han påpeker at han må ha mer informasjon før han kan ta stilling til hvorvidt mannen har gjort noe ulovlig eller ikke.

Mandag kveld skal Kjernen ha møte med politiet og Rosenborg. De skal blant annet snakke om konflikten rundt bruk av pyro fra tribunen under fotballkamper.

Under søndagens kamp fikk ytterligere én vakt skader, dette på grunn av pyro på tribunen. Denne hendelsen skal altså ikke ha noe med den pågrepne mannen å gjøre. Vakten ble sendt til legesjekk. Sikkerhetssjefen i Rosenborg bekrefter mandag ettermiddag at mannen er uskadet.

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, sier at RBK tillater bluss i ordnede former.