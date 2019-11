Politiet pågrep Rosenborg-supporter etter bruk av bluss på Lerkendal

– Det var rett etter at kampen startet. Noen supportere brukte pyrolys og det resulterte i at en av vaktene fikk noe i ansiktet. Han måtte til legen for undersøkelser, forteller operasjonsleder Svein Åkervik ril NRK.

– En person ble også pågrepet. Han hadde oppført seg veldig dårlig overfor vaktene og han var med på bruken av pyrolyset. Han vil bli politianmeldt for bruk av pyro. legger Åkervik til.

NRK møtte flere Rosenborg-supportere som forlot stadionanlegget like etter at andre omgang var satt i gang. De fortalte at de forlot stadion som en protest på arrestasjonen.

Et øyevitne forteller hvordan han så situasjonen:

– Politiet kom lempende med han mellom seg, med armene hans bøyd godt bakover. Han ba om å få gå selv, dette tok de som et forsøk på å motsette seg og da eskalerte situasjonen. Politiet ble fysiske. De kastet han på et bord og satte seg på han. Det var mye smerte i ropene hans, forteller Dag Marius Brurok som var vitne til pågripelsen.

NRK har forelagt opplysningene fra øyevitner til Politiet. Der har det vært vaktskifte på kontoret.

– Helt ukjent for meg. Vi har ikke fått opplysninger om det. Det eneste jeg vet er at én personl har blitt innbrakt på grunn av ordensforstyrrelser, sier operasjonsleder Camilla Engen, som ikke var på vakt da hendelsen fant sted.

Politiet hadde ekstra fokus på bluss

Etter kampen forteller daglig leder i Rosenborg at hun forsøker å få oversikt over situasjonen.

– Det jeg vet er at en person har fått brannskader i ansiktet etter bluss, sier Tove Moe Dyrhaug.

– Hva tenker du om situasjonen?

– Jeg og Rosenborg er for bluss i ordnede former. Det synes vi er bra på stadioner, men det må være sikkerhet og trygghet rundt det.

Politiet forteller NRK at de har hatt ekstra fokus på bluss i forbindelse med kampen på Lerkendal.

– Jeg vet at det har vært ekstra fokus på dette. Det har skjedd tidligere på noen kamper i den senere tid. Vi har vært oppmerksomme på at noe sånt kunne skje. Forut for kampen fikk jeg beskjed om at de skulle unngå å bruke bluss, forklarer operasjonslederen.

– Var det sivilkledde eller uniformerte politimenn?

– Jeg kan ikke gi noe svar på hvordan de var fordelt.

Vraket Helland reddet RBK-poeng mot Glimt

Pål André Helland fikk drøye 25 minutter for Rosenborg i søndagens hjemmekamp mot Bodø/Glimt. 29-åringen scoret og bidro med målgivende i 3-2-seieren.

Da Rosenborg var på vei mot tap satte RBK-trener Eirik Horneland inn Helland. Under ti minutter senere hadde 29-åringen skaffet straffe og scoret 2-2-målet. På overtid ga han ballen til Marius Lundemo som avgjorde kampen til Rosenborgs fordel.

